Panik në familjen e Fatos Nanos/ Ish-kryeministri dhe bashkëshortja Xhoana bëjnë testin e COVID-19

Në 24 orët e fundit janë zbuluar 57 persona me COVID-19 dhe nga Ministria e Shëndetësisë mësohet se janë bërë 362 testime. Burime për Dosja.al bëjme me dije se ndër të testuarit kanë qe dhe ish-kryeministri Fatos Nano, së bashku me gruan e tij Xhoana Nano dhe djalin e tyre Klajdi.

Nuk dihet se përse familja Nano ka bërë testet për COVID-19, nëse kanë pasur simptoma apo kanë qenë në kontakt me persona të infektuar apo të dyshuar si të infektuar. Ende këto detaje nuk janë bërë të ditura, por nga ministria nuk është sqaruar nëse është bërë hetimi epidemiologjik, edhe pse familja Nano ka qenë e pastër. Edhe këtë herë Xhoana dhe Fatos Nano rezultuan të pandarë, pasi dhe testi i COVID-19 u rezultoi negativ.