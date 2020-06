Shi dhe ulje temperaturash/ Ja si do të jetë moti javën që vjen

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ka bërë parashikimin e motit për 5 ditët në vazhdim.Qershor i paqëndrueshëm dhe temperatura jo të larta ka qenë kryefjala e javës që lamë pas.

Por nga sa parashikohet edhe java që presim përpara pritet të të jetë relativisht e paqëndrueshme, me reshje shiu të herëpashershme dhe temperatura me ato që i ngjajnë vjeshtës dhe jo verës.

Në këtë mënyrë pothuajse e gjithë java (përjashto këtu ditën e Premte) do të ketë mot me vranësira mesatare dhe të dendura por edhe intervalet e herëpashershme me diell dhe afatshkurtra.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar; lokalisht të lartë në formën e shtrëngatave stuhive dhe rrebeshit shoqëruar me breshër.

Reshjet me këtë intensitet do të jenë kryesisht në relievet kodrinore-malore (ultësira perëndimore reshje kryesisht të dobëta) ndërsa siç u tha edhe më lartë dita e Premte do të ketë mot me kthjellime e vranësira kalimtare.