COVID-19/ Studiuesi Reiner: Vendosja e një karantine të dytë mund të jetë më e dëmshme se e para

Karantina dhe masat kufizuese janë hequr në një pjesë të mirë të botës që u përball me pandeminë në fillim të marsit, por me lehtësimin e masave është rritur ndjeshëm edhe numri i të infektuarve në disa vende.

Jonathan Reiner, profesor në George Ëashington University School of Medicine u shpreh se do të na duhet të përballemi me realitetin e vështirë, pasi në disa shtete mund të vendoset karantinimi sërish.

“Neve do të na duhet të përballemi me realitetin e vështirë pasi në disa shtete mund të na duhet që të vendosim karantinën sërish,” u shpreh Reiner.

Sipas tij, një vale e dytë karantinimi mund të jetë më e dëmshme se e para.

“Kjo për shkak të lodhjes së krijuar nga karantina, për shkak të efekteve ekonomike që ajo ka, një raund tjetër karantinash mund të ketë efekte më të mëdha në biznese që janë në gjendje kritike për momentin,” shtoi ai më tej.

Reiner shtoi se vendosja e një karantinë të dytë mund të shmanget duke ndjekur rregullat dhe masat e sigurisë si dhe respektimi i distancimit social dhe fizik.