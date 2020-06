Çerdhja nr.16 në zonën e ish-Bllokut, Tiranë është mbyllur ditën e sotme.

Burimet bëjnë me dije se dyshohet që një pjesë e stafit të jenë infektuar me COVID-19. Për këtë arsye, i gjithë stafi i çerdhes do të vetëkarantinohen për 14 ditë në banesat e tyre.

Kujtojmë se gjatë ditëve të fundit raste e reja me COVID-19 janë rritur ndjeshëm, ku vetëm sot u konfirmuan 69 të infektuar.