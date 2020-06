Mbyllja e çerdhes në Tiranë/ Flet drejtoresha Beqiri: Morëm menjëherë masat dhe ridizinfektuam për të tretën herë çerdhen

Pas një rasti të dyshuar me COVID-19 në çerdhen numër 16 në zonën e ish-Bllokut në Tiranë, Bashkia e Tiranës vendosi ta mbyllë këtë institucion. Lajmi është konfirmuar edhe nga drejtoresha e Çerdheve dhe Kopshteve në Bashkinë e Tiranës, Zhaneta Beqiri.

Në një prononcim për ‘News24’ Beqiri tha se janë marrë masa që nga 1 Qershori që lidhet me garantimin e higjienës, duke filluar nga dezinfektantët e duarve, dezinfektatët e ambientit, matja e temperaturës si për fëmijët, edhe për stafin.

“Janë marrë masa që nga 1 Qershori dhe në vazhim dhe lidhen me garantimin e higjienës, do të thotë, dezinfektantët e duarve, te ambientit, matje në mënyrë permanente, në pritje dhe në përcjellje, por dhe gjatë ditës, e temperaturës si për fëmijët, edhe për stafin. Gjë që faktohet nga dokumentacioni që është në çerdhe. Sapo u dyshua për një rast, morëm menjëherë masat dhe ridizinfektuam për të tretën herë, pasditen e djeshme, çerdhen 16 dhe larguam nga çerdhja, atë grup edukatoresh dhe sanitaresh që të mos ishin sot në ambientet e çerdhes.

Sot Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor doli me një vendim, ku pezullohet shërbimi me një afat kohor 14 ditor, duke qene se i gjithë stafi i çerdhes është pjesë e hetimit epidemiologjik. Ne do të zbatojmë të gjithë protokollin e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë rast. Që do të thotë, stafi do të vetëkarantinohet, pastaj Ministria e Shëndetësisë me strukturat e veta përkatëse do të vazhdojë të ndjekë rastin.

Pritja dhe përcjellja e fëmijëve, dezinfektimi i duarve të fëmijëve, dezinfektimi i ambienteve, moslejimi i prindërve që të hyjnë, dhe pritja e përcjellja tek dera e institucioneve, ka qenë rutina e të gjitha ditëve që është ofruar shërbimi në çerdhet dhe në kopshtet e Tiranës. Ne jemi alert ndaj çdo ndryshimi të temperaturës së fëmijëve dhe të stafit, dhe menjëherë këtë ndryshim e sinjalizojmë, e relatojmë tek Operatori Shëndetësor Vendor. Kjo është detyra që kemi përgjegjësi për të qenë strikt, për të qenë korrekt, për të garantuar shëndetin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte”,- tha Beqiri.