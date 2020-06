Pas testit të matematikës, maturantët bllokojnë rrugën te Ministria e Arsimit

Pas përfundimit të testit të matematikës, ashtu sikurse edhe paralajmëruan qindra maturantë janë mbledhur sërish para Ministrisë së Arsimit.

Ata kërkojnë përgjigje nga ministria për 10 pikat e dorëzuara prej tyre dhe shprehen se nuk do tërhiqen deri në fund.

Maturantët kanë bllokuar rrugën para Ministrisë së Arsimit, ku kërkojnë rivlerësimin e provimit të gjuhën Shqipe dhe Letërsisë, pasi sipas tyre testi ka pasur shumë pasaktësi, ku pyetjet ishin të formuluara gabim, që më shumë se testonin njohuritë i kanë ngatërruar ato.

Kujtojmë këtu se komiteti i maturës shtetërore njoftoi dje se do të ketë një ndryshim të vlerësimit, ku do t’i jepet peshë tre viteve të gjimnazit

Ndërkohë me 18 qershor maturantët do ti nënshtrohen provimit të fundit të lëndës me zgjedhje.