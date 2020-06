Çfarë është ankthi i natës dhe si ta kontrolloni atë

Për ata që punojnë gjatë ditës, nata është mundësia e tyre për të pushuar, studiuar, lexuar dhe dalë.

Perëndimi i diellit jep leje për shpëtim nga rutina dhe detyrimet. Për shumë, mund të jetë koha e preferuar e ditës. Sidoqoftë, ndonjëherë, nata na vendos në një rrugë të pjerrët dhe të vështirë për të ecur më tej. Shqetësimet (disa të bazuara mirë, të tjerat jo aq shumë) mund ta bëjnë natën një vend të pakëndshëm dhe të pasigurt.

Bright Side ka bashkuar disa këshilla për t’ju ndihmuar të kuptoni më mirë ankthin e natës:

Ankthi i natës

Ju jeni në një dhomë të rehatshme, të njohur, të ngrohtë, të shtrirë në shtratin tuaj, çfarë mund të ju ndalojë të bëni një gjumë të mirë? Asgjë, apo jo?

Epo, nuk është aq e thjeshtë. Ndoshta kushtet nuk janë thjesht të duhurat. Ndoshta ëndrrat nuk janë aq të lehta për t’u përballuar.

Të gjithë kemi kaluar në një situatë si kjo dhe e dimë shumë mirë se cilat do të jenë pasojat. Të nesërmen do të jetë e vështirë, sepse nuk kemi pushuar sa duhet.

Sidoqoftë, ka mënyra për ta përballuar atë dhe madje mund të na ndihmojnë për ta kapërcyer atë, transmeton Telegrafi.

Çfarë na bën të zhvillojmë ankthin e natës

Ndërsa dielli perëndon, shqetësimet tona shpesh lindin.

Ndonjëherë shoqëria e të tjerëve mund të shpërndajë përkohësisht frikën tonë, së bashku me disa aktivitete që mund të na bëjnë mendjen të pushojmë.

Por, kur jemi në gjumë, të heshtur dhe vetëm, të gjitha shqetësimet dhe problemet tona mund të kthehen.

Disa shqetësime mund të shfaqen në mes të natës, dhe ne nuk mund ta përballojmë atë. Një frikë të çon te një tjetër, dhe një tjetër, dhe një tjetër. Ne përfundojmë në një botë të natës, ku shqetësimet e vërteta janë të përziera me ankthin e lindur gjatë natës dhe gjumi bëhet pothuajse i pamundur.

Këtu janë disa këshilla që do t’ju ndihmojnë të shmangni ankthin e natës:

Mundohuni të zbuloni se për çfarë bëhet fjalë në situatën që shkakton ankth

Kur humbni veten në ankth natën, përfundoni të ngatërruar në disa të ndryshme shqetësime menjëherë. Jo të gjithë janë realë ose meritojnë vëmendjen tonë.

Kjo është arsyeja pse ne duhet të vendosim se çfarë është ajo që ne me të vërtetë duam të zgjidhim. Për shembull, ju keni bërë një gabim në punë. Ndoshta nuk ishte një gabim i rëndë, por ankthi ynë e bën atë të jetë më i madh.

Kjo e bën atë një përbindësh, duke bërë që të shqetësoheni për të ardhmen tuaj në punë. Ju mendoni se ndoshta nuk mund të paguani qiranë tuaj së shpejti dhe se ndoshta duhet të lëvizni, por ku? Si?

Pra, në vend që të mendoni vërtet për problemin dhe të matni rëndësinë e tij, ju e keni humbur veten në shqetësime të pafund që nuk kanë asnjë kuptim. Kushtojini vëmendje problemit të vërtetë dhe mendoni se si mund ta zgjidhni atë ditën tjetër.

Krijoni një rutinë të natës

Edhe pse mërzia ka një reputacion të keq, ndonjëherë mund të jetë e dobishme. Të gjithëve na pëlqen të argëtohemi, por nëse duam të pushojmë, duhet të ndalemi.

Qeniet njerëzore janë krijesa të zakonit. Nëse mësoheni me një rutinë të natës, me kohë të caktuara për të ngrënë, larë enët, pirë çaj dhe gjumi, natyrisht do të jetë më e lehtë t’ju zë gjumë.

Shmangni pijet energjike

Është e padobishme të bësh të gjitha më sipër, nëse para se të biesh në gjumë, pini alkool ose pije të tjera që përmbajnë stimuj, si kafeina. Gjithmonë është më mirë të hani ushqimin tuaj me ujë mineral ose një gotë qumësht të ngrohtë.

Sigurohuni që të keni një ambient komod për gjumë

Dhoma në të cilën përgatiteni për të fjetur duhet të kontribuojë në një pushim të mirë.

Do të jetë më e lehtë për ju të flini në një dhomë gjumi ku ndiheni rehat, domethënë e pastër, e rregullt dhe ka ajrosje të mjaftueshme. Një dhomë ideale për të fjetur duhet të ketë të gjitha këto karakteristika dhe gjithashtu të jetë “e ngrohtë” për syrin.

Mundohuni të përdorni dhomën tuaj vetëm për gjumë

Të gjithë duhet të pranojmë se shtrati ynë është joshës dhe shpesh i dorëzohemi tundimit të tij. Kështu që ne e përdorim atë jo vetëm për të fjetur, por për të gjitha llojet e aktiviteteve: studim, lexim, shfletim në internet, shikim i TV dhe madje edhe për të ngrënë.

Mund të kalojmë një pjesë të mirë të ditës sonë në dhomën e gjumit. Pastaj, në kohën e gjumit, trupi ynë mund të mos e kuptojë ndryshimin në rutinë dhe të kuptojë se është koha për të fjetur.