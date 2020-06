COVID-19 ka prekur edhe Kryeministrinë, Ministrinë e Financave dhe disa institucione të tjera qendrore.

Burimet bëjnë me dije se janë identifikuar disa raste të prekur me koronavirus në Kryeministri. Pozitivë me COVID-19 kanë rezultuar edhe dy gardistë, njëri prej të cilëve është në hyrje të Kryeministrisë.

Gjatë ditëve të fundit ka pasur një shtim të numrit të infektuarve, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit u shënuan 82 raste.