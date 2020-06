Rama “ndryshon” rregullat: Nuk do të lejojmë më tubimet, biznesi të respektojë rregullat

Në deklaratën e tij në Facebook Rama ka folur për rregulla të tjerë pas shtimit të rasteve me Koronavirus. Në fjalën e tij, kryeministri u shpreh se nuk do të lejohen më tubimet, të çfarëdolloj, duke nënkuptuar edhe protestat e organizuara. “Policia do të bëjë punën e saj” u shpreh Rama. Më tej ai ka paralajmëruar edhe bizneset që nuk respektojnë protokollet e sigurisë.

“Po ju bëj me dije se, e para s’do lejojmë më në asnjë mënyrë asnjë lloj grumbullimi qoftë edhe politik e u them të gjithëve vazhdoni punën, liria e lëvizjes është e garantuar, liria e shprehjes s’ka qene kurrë e diskutuar, por grumbullime më shumë se sa numri i personave të lejuar nga protokollet sdo lejohen më.

Policia duhet dhe do bëjë detyrën, pa bërë më asnjë dallim, kudo qoftë e ndaj kujtdo qoftë.

Kush merr pjesë në grumbullime apo në grupime më të mëdha se sa numrat e lejuar nga protokollet e sigurisë do penalizohet individualisht.

Bisneset që s’do respektojnë protokollet s’do tolerohen më. Dua tju kujtoj se përvec gjobave rrezikojnë edhe heqje të lirisë.

Të më ndjeni një mijë herë por kështu jo, nuk vazhdohet më tutje, nëse nuk duam të vrasim me papërgjejgshmërine e indiferencës ndaj rregullave për tja dalë deri në fund kësaj lufte më të moshuarit e më të dobëtit”, tha Rama.