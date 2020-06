Shtimi i rasteve me COVID-19/ Flet Rama: Nëse vazhdojmë kështu, do të rimbyllemi

Kryeministri Rama ka dal ditën e sotme në një lidhje direkt në rrjetet sociale. Kreu i qeverisë, duke folur për situatën e Koronavirus, ka thënë se nëse vijohet kështu, fatkeqsisht do të rimbyllemi. “Ishim të qartë që hapja do të sillte rrezikun e harresës, por bëmë gjënë e duhur në momentin e duhur. Jam dakort me këdo që kërkonte kthimin në normalitet.

Kemi zgjedhur me vetëdije rrugën e këshillimit dhe mirëkuptimit dhe jo të ndëshkimit të bizneseve që nuk respektojnë protokollet e sigurisë. E kemi ditur që numrat do të rriteshin, gjëja më normale që po u ndodh të gjitha vendeve. Ju kemi kërkuar të mirëkuptoni nevojë për një solidaritet të ri në respektimin e rregullave. Me policë dhe me ushtarë mund të kontrollë mbylljen jot ë disiplinosh hapjen.

Unë nuk kam ndryshuar mendim, ekonomia bie dhe ngrihet, të vdekurit nuk ringjallen. Për bukën e gojës në Shqipëri nuk ka vdekur askush. Në një mbyllje tjetër do të ishtë dërrmuse për Shqipërinë dhe për çdo familje. Nëse do të vazhdojmë këto do të na duhet të rimbyllemi dhe do të duhet të përballojmë situatën. Nuk dua ta zgjas me atë që do të heqim po u rimbyllën, pasi kam bindjen që jemi ende në kohë:, u shpreh Rama