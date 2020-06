SHUHET MOIKOM ZEQO / Amanet ceremonia në muze, peng se e lanë mënjanë

Fatmira Nikolli – Për Moikom Zeqon, gazetaret e kulturës ishin “vajza ime”. I thjeshtë me të thjeshtët, i madh me të mëdhenjtë. Dijetar i gjithëkohshëm. Erudit e poliglot. Dashnor i trashëgimisë, zëri që nuk ngurronte, as nuk shitej, as nuk blihej. As në këmbim të kimioterapive, a kurave që do i zgjasnin muajt e jetës. Gjyshi që dilte me mbesën, babai krenar për të bijtë. Autor i më se 70 librave, qindra artikujve dhe i vëmendjes së pashuar për parkun arkeologjik të Durrësit, e çdo gjëje që shënjonte identitetin shqiptar (shpesh të nëpërkëmbur). Ato që na i thoshte deri dje, kur shpesh ne heshtnim, ia mveshim sot si merita, anipse e patëm lënë të fliste shpesh vetëm. Si duket, vetëm me vdekjen, njeriu mitizohet gjersa i besohen gjithë ç’ia patëm mohuar. Si Krishtit! U shua dje rreth orës 4 të mëngjesit në spital, për shkak të një sëmundjeje të rëndë, Moikom Zeqo, 71 vjeç, intelektual, arkeolog, historian, poet, studiues. Herën e fundit në një ngjarje publike, ai ishte në Teatrin Kombëtar. U ngjit në skenën e tij dhe foli gjatë, për muret që u shembën ndërsa ai ishte ende gjallë, një të diel maji, kur ai u zgjua i trembur nga ato që i panë sytë. Libohoviti i rritur jetim u bë dora e zgjatur për të ndihmuar shumë si veten, dhe shumë ndryshe prej tij. Prej dje, zemra e tij pushoi, ndërsa trupi ende pret të kthehen dy vajzat dhe djali nga jashtë që të prehet në banesën e fundit.

ENVER KUSHI, AMANETI DHE TRONDITJA E RINISË

Miku i tij prej 50 vitesh, Enver Kushi, kujtoi dje takimet dhe bisedat e fundit me Moikom Zeqon. “E kam takuar tetë ditë para se të shkonte në spital, ishte i dobësuar shumë, por kurajoz”. Duke e cilësuar si një bibliotekë lëvizëse, Kushi me të cilin kanë qenë shokë shkolle, kujtonte se Moikomi u shtrua para 1 jave në spital. Pak ditë më parë i tregoi librin që kishte ndërmend të botonte. “Kam shkruar një libër në formë ditari me bisedat që mbaja me Moikomin kur ishte në spital vitin e shkuar. Dhoma e tij e spitalit qe kthyer në një dhomë pelegrinazhi. Dhoma nr.10 në spitalin numër një. Shkonim të gjithë ta takonim. Në bisedat me të, unë dhe ai riktheheshim te rinia jonë, te koha kur ishim studentë. U rikthyem edhe te koha që Moikomi pësoi goditje të rëndë për një poezi hermetike nga plenumi i 4. E dërguan të punonte mësues në Rrogozhinë, ku isha edhe unë”, kujton Enver Kushi. Vetëm një javë më parë, ai lutej të kishte edhe katër vite jetë. “Më tha të premten e kaluar që të jetoja edhe 4-5 vjet. Amaneti i tij ishte që të varrosej në Tiranë dhe ceremoninë t’ia bënin në Muzeun Historik Kombëtar, sepse ishte institucioni që ka dashur më shumë”, thotë miku i tij i rinisë dhe i viteve të gjata në Tiranë. “Ishte enciklopedi e gjallë, kam qenë me fat që e kam pasur më shumë se mik, e më shumë se vëlla. Ai ka lënë shumë dorëshkrime. E kishte merak të madh dhe më tha që i kishte me merak dhe që donte të botonte sa më shumë. Gjatë kohës së pandemisë kemi komunikuar në telefon. Ndërsa vjet më tregoi i lumtur se kishte gjetur blloqet me poezi të viteve 1970. Ishte në humor, i botoi dhe ky ka qenë libri i tij i fundit që më ka dhuruar”. Për anën tjetër, atë të zërit intelektual që nuk ngurronte të kumbonte nga padrejtësitë, Kushi kujton: “Ai u revoltua tej mase që Apolonia e Butrinti mund të jepeshin me PPP. Atë ditë që ndodhi hataja me shkatërrimin e Teatrin Kombëtar, më mori në telefon dhe me tha që ishte teatri i fundit i atij lloji në botë”, kujton miku i tij.

KSENOFON KRISAFI, TELEFONATA E ORËS 10

Jurist e historian i diplomacisë shqiptare, Ksenofon Krisafi, mik i hershëm i Zeqos, thotë se ai do të mbahet mend, se ishte mendje poliedrike, mendimtar eurudit, shkrimtar, poet, historian madje edhe piktor shumë i mirë. “Ishte poliglot. Ishte një njeri me zemër të madhe, ai e tregoi se kush ka qenë, deputet në kuvend, drejtor i Muzeut Kombëtar dhe ministër. Ka dhënë kontribute edhe në këto detyra të paçmueshme. Kam folur dje me të në orën 10. E hapi telefonin, e pyeta më tha jam më mirë, nesër do t’i fillonin trajtimin. Ishte i lodhur dhe i zbehur. E kishte të qartë destinin e tij, fundin dhe ndaj nuk linte moment pa punuar”, shprehet Ksenofon Krisafi, mik i hershëm i Moikom Zeqos po ashtu. “Ndihej i braktisur nga shteti. Nga viti 2005 e hoqën nga puna dhe nuk u kujtua askush për të këtë njeri që kishte këtë mendje të ndritur, që ishte vlerë e kombit shqiptar, nuk u kujtua ta afronte njeri dhe ta përfillte e ta angazhonte në punë”. Megjithëkëtë, ata larg pushtetit, e donin. Krisafi thotë se, “një njeri që e donin të gjithë, të gjithë e kishin për nder të bisedonin me të. Ndaj më duket e pabesueshme që iku e nuk është më. Ai bën pjesë tek ata që ikin e mbeten këtu me atë që lënë pas. Moikomi ka lënë libra të shkruar, mijëra artikuj, me të cilat zgjohej bota shqiptare. Ai ngutej, që dijen e tij ta bënte pronë të lexuesve”, thotë juristi i njohur. Si bashkëkohës, të ardhur nga e njëjta zonë, për Krisafin, “Moikomi do të jetë i pranishëm për shqiptarët përmes emrit që la dhe veprën së vlefshme. Ai njihte mirë letërsinë greko- latine, kishte studiuar dokumentacion arkivor, e duke qenë arkeolog i mirë, kjo i ka dhënë mundësinë të krijonte përfytyrime të sakta për botën ilire e pasardhësve të ilirëve. Si një intelektual e njeri i shkencave humane e lidhte gjithë ç’dinte me vazhdimësinë e ilirëve në këto troje. Ai ishte nga Libohova, e unë nga Lunxhëria, kemi qenë miq e shokë, na bashkonte krijimtaria dhe rrinim shpesh bashkë”, tregon Krisafi.

FATOS TARIFA, NJË NJERI NË 50 VJET

Edhe për diplomatin Fatos Tarifa, humbja e Moikomit ishte gati-gati shok, edhe pse e dinin sëmundjen. “Ndarja e tij prej nesh është një nga ato humbje që nuk zëvendësohet lehtë. Kam një njohje të gjatë me të që nga vitet 1980. Takoheshim shpesh, është humbje jo vetëm për familjen, por edhe për ata që e kanë lexuar si autor i 70 livrave. Humbi njeriu më i ditur i katër dekadave. Njeriu më i talentuar. Një nga filozofët tanë të pakët. Ka lënë pas vepra letërsi, prozë, poezi, ese, letërsi për fëmijë, arkeologji dhe lëmi të tjera”. Për Tarifën, Moikomi ishte një artist i madh, kërkues i palodhur, një ministër i Kulturës e deputet i zoti. “I përkushtuar tek e mira publike, interesi publik dhe zhvillimi i këtij vendi deri në fund të jetës. “Do e kujtojmë me mall, me shumë mall. Mjaft të thuash Moikom e s’ke nevojë të thuash Zeqo. Ishte një figurë e rrallë. Tërheqja e tij shpjegohet me sëmundjen e tij. Nuk e dimë sa ka mbetur e pabotaur, veç vëllimeve të plota. Ai investonte rrogën e tij dikur e më pas pensionin për të botuar atë që dinte, që të kishte publiku, atë që dinte ai. Ishte i shqetësuar për korrupsionin galopant për të mbarëvajtjen e punëve në këtë vend”, thotë Tarifa. Thekson edhe njëherë se Moikomi, “është shqiptari më i ditur e në këtë gjysmëshekulli, një njeri që ka pasur diturinë e mirësinë e tij. Qytetar i ndershëm dhe i revoltuar për padrejtësitë shoqërore. Mendje e hapur, njeri me mendim kritik, njohës i filozofisë së lashtë”.

PASKAL MILO, HUMBJA QË NUK KUPTOJMË

Historiani e ish-ministri i Jashtëm, Paskal Milo, e cilëson po ashtu humbje të rëndë. “Ne që kemi punuar me të, jemi në një boshllëk të madh intelektual e shpirtëror. Është një humbje që nuk mund të zëvendësohet kollaj në jetën kulturore, shkencore, krijuese e intelektuale, përfaqësonte një botë unike të mendimit e krijimtarisë gjithëpërfshirëse”.

Bardhyl Londo: Rilindasi i fundit europian, biseda e fundit me të

Shkrimtari i njohur, Bardhyl Londo, kujtoi dje mikun e tij, Moikom Zeqon, që u nda nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë. Ndërsa foli për anën tjetër të Zeqos, jo vetëm si studiues e shkrimtar, Londo rrëfeu se nuk e kishte besuar telefonatën që kishte marrë në mëngjes, ku i komunikohej lajmi i hidhur. “Duke e njohur forcën e tij si mendore, edhe fizike, se bënte edhe ato zhytjet nën ujë, nuk e prisnim këtë humbje. Sot kur më morën në telefon, mbeta pa fjalë. Nuk donim që java të niste kështu me këtë lajm. Nuk donim të humbnim një njeri të rrallë si ai. Shqipëria humbi një intelektual shembull, një njeri aktiv. Eseist, poet, prozator që ka vendin e tij në botën e letrave shqipe. Një personalitet të gjithanshëm. Vepra e tij besoj do kujtohet gjithmonë”, – tha Londo. Ai tregoi më pas për herën e fundit kur janë takuar e kanë ndenjur bashkë. “Kemi ndenjur gjatë për herë të fundit, ka ca kohë, nuk ishim në Shqipëri, por në Shkup. Ishim në Panairin e Librit. Ishte gjithë energji ai, na nxiste t’i bënim gjërat kur ne përtonim. Ai nuk rrinte asnjë sekondë pa bërë diçka. Më foli për projektet që kishte, se nuk rrinte dot ai pa bërë diçka. Ditët dhe mbrëmjet i kalonim bashkë. Vuajti shumë në spital, me ato hyrje-daljet, me kimioterapinë”, – tha ai më tej.

Më tej, ai shtoi: “Mos i provoftë njeri vuajtjet torturuese të tij, por ai ishte një njeri i fortë. Kur mora vesh që e kishte goditur kjo sëmundje, për të mos ia zënë as emrin me gojë, thashë si ka mundësi të goditet ai?! Luftoi fort me atë, është e pamundur t’ia dilje asaj sëmundjeje që i ra Moikomit”.

Londo tha ndër të tjera se, “Zeqo ishte tipik si këta rilindasit e fundit europianë. Mbi të gjitha, ishte shqiptar, e donte Shqipërinë të bashkuar, të luftojnë të gjithë për të njëjtin qëllim. Pavarësisht aderimit në PS, për mua ishte një rilindas që e donte Shqipërinë…”, thotë ai ndër të tjera.

Ilir Meta: Moikomi, zë i fuqishëm

Presidenti Ilir Meta e ka cilësuar dje Moikom Zeqon mendimtar të vyer, eruditit, zër të fuqishëm, penë të fortë dhe poliedrike, intelektual të angazhuar e të përkushtuar ndaj së mirës publike e interesit kombëtar dhe njërit ndër shkrimtarët më prodhimtarë të letërsisë sonë. Ne mesazhin e ngushëllimit, presidenti thotë se shquante te Moikom Zeqo, “një personalitet njerëzor dhe intelektual të jashtëzakonshëm, dishepullin e mirësisë, e miqësisë dhe humanizmit, i përkushtuar me fisnikëri ndaj virtytit dhe lirisë, përmes një jete të mbushur me kontribute të shumta e të çmuara, si shkrimtar, studiues, poet, arkeolog, politikan, eseist dhe si filozof, trashëgimia tepër e vyer akademike dhe kulturore që la pas Moikomi do të shërbejnë përherë si piketa të rëndësishme në kulturën dhe historinë e së ardhmes të kombit tonë”. Meta e kishte nderuar me titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”.

Gramoz Ruçi: Zeqo i shërbeu Shqipërisë

Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, përmes një mesazhi për ndarjen nga jeta të ish-deputetit, shkrimtarit, shkencëtarit dhe publicistit të shquar Moikom Zeqo, e ka cilësuar atë personalitet erudit të rrallë e një enciklopedi e gjallë. “Shkrimtar, historian, arkeolog, studiues e kritik letrar, përkthyes dhe publicist, mbi të gjitha një intelektual i shquar dhe patriot i madh. Ai i shërbeu Shqipërisë dhe kulturës shqiptare deri në ditët e fundit të jetës, me një dashuri e përkushtim të pashoq. Moikom Zeqo luftoi me stoicizëm ndaj sëmundjes për një kohë të gjatë, duke mos e ndërprerë për asnjë çast kontributin e tij intelektual për Shqipërinë. U shqua për thellësinë e mendimit, largpamësinë e vizionit, urtësinë për dialog, përkushtimin për qytetarët dhe angazhimin sipëror për kulturën dhe çështjet e mëdha të shoqërisë dhe të kombit shqiptar”, shkroi Ruçi.

Basha: Zeqo, model i politikanit serioz

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka përcjellë nëpërmjet një statusi në ‘FB’ një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Moikom Zeqos. Duke renditur arritjet shkencore dhe kulturore me anë të veprave të tij, Basha shton se në politikë Moikom Zeqo mbetet modeli i politikanit aktiv dhe serioz në kohën kur ishte deputet i PS-së.

“Me seriozitetin, pasionin për shkencën dhe kulturën, autori i 62 librave me poezi, studime arkeologjike, mbi historinë e artit si dhe skenarëve për filma, do të mbahet mend ndër breza si një nga personalitetet e spikatura të kulturës sonë kombëtare. Angazhimi i tij në politikë si deputet i PS-së ishte dhe mbetet modeli i politikanit aktiv dhe serioz për përfaqësimin e qytetarëve”.