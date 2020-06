SPAK nis hetimet për ish-kryebashkiakun socialist/ Lala: Nuk shqetësohem, peshqit e mëdhenj lundrojnë të lirë

SPAK ka marrë nën hetim ish-kreybashkiakun socialist të Hasit Adem Lala, i dyshuar për korrupsion. Lala akuzohet për shpërdorim detyre lidhur me privatizimin e një ndërtese në Has por që më pas u anulua. Ai do të paraqitet në SPAK më 18 qershor.

Në një komunikim te tij me gazetaren e ‘News24’ Klodiana Lala, Lala është shprehur se nuk është i shqetësuar pasi s’ka kryer asnjë shkelje. Po ashtu ai shpreh shqetësimin se ndërkohë që peshqit e mëdhenj lundrojnë lirshëm SPAK merret me këto çështje.