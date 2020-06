COVID-19/ Australia mbyll kufijtë deri në 2021

Sipas një shkrimi të Reuters, Australia nuk ka të ngjarë të rihapë kufirin e saj për udhëtarët ndërkombëtarë deri vitin e ardhshëm, por do të kërkojë të qetësojë rregullat e hyrjes për studentët dhe vizitorët e tjerë afatgjatë, tha Ministri i Tregtisë Simon Birmingham të mërkurën.

Australia ka qenë e suksesshme në kontrollin e përhapjes së koronavirusit, të cilin ia atribuon frenimit të udhëtimeve ndërkombëtare dhe rregullave të forta për distancimin shoqëror.

Birmingham tha se një rregull karantinë për kthimin e qytetarëve mund të zbatohet për studentë ndërkombëtarë dhe vizitorë të tjerë që planifikojnë të qëndrojnë për një periudhë të gjatë kohore.

Kthimi i studentëve ndërkombëtarë do të jetë një nxitje për universitetet që përballen me humbje të mëdha financiare me kufirin e mbyllur pasi arsimi ndërkombëtar është treguesi i katërt më i madh i këmbimit valutor të Australisë, me vlerë 38 miliardë dollarë (26,14 miliardë dollarë) në vit.

Australia ka pasur më shumë se 7,300 raste me koronavirus, ndërsa janë raportuar 102 viktima.