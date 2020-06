“Oxford gjen mjekimin e parë kundër COVID-19, ilaçi ndodhet edhe në Shqipëri”, mjeku i njohur: Super lajm!

Ilir Alimehmeti, mjeku epidemiolog, ka dhënë lajmin e mirë se Universiteti i Oxfordit ka gjetur mjekimin e parë që përmirëson mbijetesën e pacientëve të infektuar me koronavirus.

Përmes një postimi në “Facebook”, mjeku shkruan se medikamenti është deksametazoni, i cili ndodhet edhe në Shqipëri, dhe që ul me 33% vdekshmërinë te pacientët e intubuar.

Mesazhi i mjekut Alimehmeti:

Super lajm i mire miqte e mi! Studimi RECOVERY i Universitetit te Oxfordit gjen mjekimin e pare qe permireson mbijetesen te pacientet me COVID-19. ✅ Medikamenti eshte DEKSAMETAZONI!

Deksametazoni eshte nje mjekim i kudondodhur, edhe ne Shqiperi, dhe shume i lire. Sa eshte perfitimi? Pasi u studian plot 6.425 paciente ne 175 spitale te ndryshme u gjet se:

✅ Ulet me 33% vdekshmeria te pacientet e intubuar!

✅ Ulet me 20% vdekshmeria te pacientet ne terapi intensive jo te intubuar!

✅ Shpetohet 1 jete plus per çdo 8 paciente te intubuar dhe te trajtuar me deksametazon!

✅ Shpetohet 1 jete plus per çdo 25 paciente nen oksigjen te trajtuar me deksametazon!

Super super lajm!

Studimi publikohet ne forme te reduktuar paraprakisht per te bere te mundur fillimin e terapise ne te gjithe boten, nderkohe qe presim detajet e plota.

Forca miq! Cdo dite qe kalon shtohen mjekimet kunder COVID-19.