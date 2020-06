Sherr me shpulla mes femrave/ Koleget stomatologe zihen brenda oborrit të Qendrës së shërbimit Mjekësor

Një sherr me shpulla mes dy stomatologeve ka ndodhur në Tiranë. Nga sa bëhet e ditur Emona Lamçe, me profesion stomatologe, ka goditur me shuplakë në fytyrë kolegen Greta Vyshka, në oborrin e Qendrës së shërbimit Mjekësor.

Çështja ka shkuar në Gjykatë, ndërsa nuk dihet se pse ka ndodhur ky incident mes kolegeve.

Njoftimi

Më datë 16.06.2020, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shtetases Emona Lamçe, me profesioni stomatologe, sepse në orën 09:30, në rrugën “Ibrahim Rugova”, në oborrin e Qendrës së shërbimit Mjekësor, ka goditur me shuplakë në fytyrë shtetasen Greta Vyshka me profesioni stomatologe.