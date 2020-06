Çfarë mund të mësoni nga takimi me secilën shenjë të horoskopit

Të dilni në takime me njerëz të ndryshëm ju ndihmon shumë të kuptoni se çfarë kërkoni në një marrëdhënie dhe çfarë jo

Duke mësuar të gjeni gjuhën e përbashkët me të gjitha shenjat e zodiakut do të kuptoni më shumë për botën dhe jetën.

Mësimet që merrni nga takimet me secilën nga këto shenja mund t’ju mësojnë shumë për marrëdhënien tuaj të ardhshme.

Dashi – ose po ose jo

Takimi me një Dash mund të jetë një përvojë polarizuese. Nga natyra, Dashi është agresiv, i drejtpërdrejtë dhe impulsiv. Njerëzit e shenjës së Dashit nuk do të duan të presin përreth dhe janë gjithmonë kurajozë.

Megjithatë, gjëja më e mrekullueshme për të mësuar nga takimi me Dashin është të zbatoni rregullin e tyre “definitivisht po ose definitivisht jo” në jetën romantike.

Nëse nuk jeni të ngazëllyer për t’u lidhur me dikë, pse po e humbni kohën e tyre? Nëse fiksimi juaj nuk po ju bën përparësi, pse po i ndiqni? Faleminderit, tjetri!

Demi – përqafo të gjithë kënaqësinë fizike të jetës

Demi sensual, është një nga shenjat më romantike të zodiakut. Një Dem drejtohet nga Afërdita, planeti i dashurisë dhe kënaqësisë.

Si një shenjë toke, Demi është shumë i përqendruar në pjesën fizike – po flasim për ushqim të mirë, një atmosferë ëndërrimtarësh dhe, po, seks. Demi dëshiron harmoninë dhe stabilitetin, kështu që takimi mund të jetë një përvojë e lumtur.

Ai nuk do t’i nxitojë gjërat, duke preferuar t’i ngadalësojë dhe shijojë shijen e ëmbëlsirës ose relaksin e masazhit të qafës. Ndërsa kjo mund të irritojë disa shenja të zodiakut, takimi me një Dem ju mëson të merrni kohën tuaj dhe ta shijoni atë.

Binjaku – mëso të komunikosh

Dëshironi një vorbull emocionale? Dilni me një Binjak. Të drejtuar nga Mërkuri intelektual, kjo shenjë e zodiakut kërkon stimulim të vazhdueshëm, rrethana të reja dhe shumë biseda.

Takimi me një Binjak ju mëson se keni nevojë për një lidhje shpirtërore në mënyrë që të vazhdoni lidhjen tuaj. Mësimi për të komunikuar është një përparësi kryesore dhe nuk ka pse të jetë *gjithçka* në lidhje me ndjenjat 24/7.

Ju gjithashtu mund të flisni për gjithçka që keni në mendje – edhe nëse është thjesht një video në TikTok për të cilën vazhdoni të mendoni, ia vlen ta ndani.

Gaforrja – është e gjitha çështje besimi

Përgatituni të hyni thellë kur takoni një Gaforre! Gaforrja e urren sipërfaqen dhe ka një nevojë të thellë për rehati, besnikëri dhe siguri emocionale.

Gaforret do të hapin ngadalë, por me siguri zemrën e tyre për ju dhe presin të njëjtën gjë në këmbim. Besimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm në çdo marrëdhënie, por veçanërisht me Gaforren.

Megjithëse besimi kërkon kohë dhe punë për t’u ndërtuar, ia vlen të punoni, sepse prania dhe mbështetja e Gaforres është një nga gjërat më të bukura që duhet të përjetoni.

Luani – bërtite dashurinë

Luani lakmon pasionin mbi gjithçka tjetër. Një Luan e sheh jetën romantike si një histori epike dashurie – dikush mund të vijë me disa ngritje dhe ulje, por gjithnjë është dramatike. Luani tregon dashurinë për partnerin dhe pret të njëjtën gjë në këmbim.

Njohja me një Luan ndihet si një shfaqje e fishekzjarreve – joshja, takimet dhe seksi do të jenë të zhurmshëm, por të kënaqshëm. Me Diellin si sundimtarin e tyre, Luanët presin të adhurohen.

Romanticizmi i një Luani ju mëson se duhet të udhëhiqeni nga zemra, pa marrë parasysh se me cilën shenjë zodiaku do të përfundoni. Mos kini frikë ta bërtisni dashurinë tuaj dhe mbase do ta jetoni më shumë atë histori epike dashurie.

Virgjëresha – hiq dorë nga kontrolli

Virgjëresha praktike ka shumë për t’i mësuar botës për dashurinë. E udhëhequr nga Mërkuri, kjo shenjë toke ka të bëjë me planifikimin nga A deri në Zh dhe është e përqendruar në atë që mund të sjellë në një marrëdhënie, më shumë sesa në atë që mund të marrë prej jush.

Virgjëreshat shohin detajet që të tjerët nuk i vënë re dhe kur ofrojnë sugjerime, përpiqen t’ju përmirësojnë jetën.

Duke takuar një Virgjëreshë, ju mësoni të dorëzoni kontrollin dhe ta lini atë të marrë drejtimin. Sa më shpejt që të pranoni dikë që dëshiron të kujdeset për ju, aq më shpejt do të mund të shijoni ndjenjat e mbështetjes dhe sigurisë që sjell kjo.

Peshorja – vendos marrëdhënien në vend të parë

Njohja me një Peshore ju mëson se një partneritet ka të bëjë me të qenurit të barabartë.

Gjetja e baraspeshës është e rëndësishme sepse të gjitha marrëdhëniet kërkojnë të kenë një rrjedhë të caktuar.

Është me rëndësi jetike të gjesh dikë që e vendos marrëdhënien në vend të parë, në vend që të vendosin veten apo partnerin. Kur dilni me një Peshore, jeni një skuadër.

Akrepi – është gjithçka ose asgjë

Akrepi është një nga partnerët më të apasionuar sipas zodiakut. Si një shenjë uji, emocionet e tij vrapojnë aq thellë sa oqeani. Sidoqoftë, meqenëse drejtohet nga Marsi, kjo shenjë e zodiakut ka gjithashtu një përbërës të zjarrtë.

Në thelb, për Akrepin, është gjithçka ose asgjë. Nuk ka hije gri – ju jeni ose brenda ose jashtë. Së bashku ose të ndarë. Tani ose kurrë. Ndërsa kjo mund të frikësojë disa njerëz, takimi me një Akrep ju mëson se lojërat dhe pasiguria nuk ndihmojnë askënd.

Është më mirë të keni qëllime dhe kufij të qartë sesa të mendoni sa orë duhet të prisni para se të shkruani përsëri.

Shigjetari – bëhu spontan

Për Shigjetarin aventurier, romanca ka të bëjë me udhëtimin, jo destinacionin, njeriun. Si shenjë zjarri, Shigjetari lakmon pasionin, eksitimin dhe aktivitetin e vazhdueshëm. I udhëhequr nga Jupiteri, gjithmonë është duke kërkuar horizonte të reja. Nga njëra anë, kjo mund të bëjë që Shigjetari të shqetësohet, por nga ana tjetër, i sjell atij guximin të provojë gjithçka që ka jeta për të ofruar.

I njohur për natyrën spontane dhe impulsive, Shigjetari bën gjithçka për të jetuar në këtë moment. Takimi me një Shigjetar ju mëson të mos shqetësoheni se ku po shkon marrëdhënia dhe të jetoni të tashmen.

Në një romancë me një Shigjetar prisni t’ju shtyjë të provoni gjëra të reja dhe të shkoni në vende të reja, duke qeshur gjatë rrugës.

Bricjapi – kupto çfarë do

Bricjapi i fortë dhe i guximshëm i afrohet jetës me një plan dhe nuk ka frikë nga puna e vështirë. Kjo vlen edhe për jetën e tyre romantike – ata e dinë atë që duan dhe presin ta marrin.

Bricjapët shpesh do të fillojnë një diskutim për atë që po kërkoni në një marrëdhënie herët. Nëse qëllimet tuaja nuk janë përafruar, ato do të vazhdojnë më tej. Bricjapi është një shenjë toke, e udhëhequr nga Saturni, që do të thotë se ata vlerëson jetëgjatësinë, qëndrueshmërinë dhe prakticitetin.

Një nga mësimet më të mëdha që mund të mësoni nga një Bricjap është të dini se çfarë dëshironi në jetën tuaj — dhe të kuptoni se si romanca përshtatet në këtë ekuacion.

Ujori – zgjero horizontet

Ujori i pavarur dhe unik nuk është lloji i partnerit që do të futet në një kuti.

Njohja me një Ujor ju mëson të dilni nga zona e rehatisë, të ripërcaktoni kufijtë dhe të zgjeroni idetë tuaja, mirë, për gjithçka. Madje mund të bëheni mjaft të guximshëm për të takuar dikë jashtë “tipit tuaj normal” dhe të kuptoni se parapëlqeni lloje të ndryshme njerëzish.

Mbi të gjitha, takimi me një Ujor ju mëson të provoni gjëra të reja dhe të ripërcaktoni pritshmëritë, shkruan Anabel.

Peshqit – romanca është një formë arti

Peshqit ëndërrimtarë janë një nga shenjat më romantike të zodiakut. Si shenjë uji, Peshqit janë veçanërisht të ndjeshëm dhe dëshirojnë lidhje të thella.

Ata udhëhiqen nga Neptuni, planeti i imagjinatës dhe iluzionit, kështu që edhe pse janë të aftë të dashurojnë si të magjepsur, gjithashtu mund të humbasin në një fantazi dhe të dashurohen me idenë e dashurisë. Prapëseprapë, optimizmi i përjetshëm i Peshqve ka cilësi vërtet të papërballueshme që i bëjnë kaq të paharrueshëm dhe argëtues.

Mbi të gjitha, takimi me një Peshk tregon se romanca është një formë arti.