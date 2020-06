COVID-19/ Drejtoresha e ISHSH: Toleranca do të jetë zero, do të ndëshkohen të gjithë ata që nuk respektojnë rregullat

Drejtoresha e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Vjollca Braho e ftuar në rubrikën “Opinion”, në “News24”, tha se ISHSH po kryen kontrolle masive në terren, duke ndështuar të gjithë ata subjekte që nuk respektojnë rregullat kundër COVID-19.

Ndër të tjera, Braho zbuloi shumat e gjobave për shkelësit teksa shtoi se nuk do të tolerohet asnjë.

“Që në ditën që u shpall pandemia te ne, kemi vijuar kontrollin në terren çdo ditë, në të gjithë Shqipërinë. Kemi realizuar mbi 74 mijë inspektime në të gjitha subjektet, në institucione shëndetësore, arsimore, publike e jo publike, shtetërore. Në fillim kemi vënë re një realizim të protokolleve, por pas hapjes pati një humbje vigjilence, dhe prandaj ndodhi edhe rritja e numrit të të infektuarve. Në gjithë këtë periudhë ne kemi vendosur 288 gjoba dhe vendime për mbyllje të subjekteve. Vlera e gjobës varion në shuma të ndryshme, subjektet që kanë realizim të pjesshëm të masave gjoba shkon nga 100-700 mijë lekë të vjetra, ndërsa te subjektet që nuk plotësojnë masat gjoba është 10 mijë lekë të vjetra. Vetëm gjatë kësaj jave ne kemi vendosur 84 masa administrative, ku 72 ishin gjoba dhe 12 subjekteve iu kemi mbyllur aktivitetin. Aktivitetet e mbyllura kanë qenë në disa qytete, pjesa më e madhe kanë qenë fasoneri dhe call-center. Në fasoneri kemi kryer mbi 1 mijë inspektime, kemi vendosur 53 gjoba dhe vendime të ndërmjetme. Fasoneritë dhe call center punojnë me protokoll të kuq, pasi janë shumë të rrezikuara”, tha Braho.

Çfarë kërkoni ju të respektohet?

Te protokolli i kuq është detyrim ligjor që në këto subjekte të ketë një punonjës shëndetësor, në hyrje të subjektit, për të matur temperaturën. Kur rezulton që një punonjës e ka temperaturën mbi 37.5, ai nuk lejohet të futet në subjekt, por njoftohet menjëherë ose 127, ose qendra vendore e kujdesit vendor. Pastaj bëhet pjesa e dezinfektimit të duarve, të ambienteve, të tavolinave ku punohet. Kontrollohet pjesa e dezinfektimit, pjesa e maskave dhe dorezave, distancomi, pozicioni që duhet të vendosen, ku njerëzit duhet të jenë me kurriz me njëri-tjetrin. Sa i përket fasonerive janë 28 fasoneri që nuk i kanë zbatuar të gjitha protokollet.

Po në bar-kafe çfarë kërkoni?

Duhet të jetë ajo pjesa që ata që shërbejnë duhet të jenë me maska dhe doreza, tavolinat 2 metra larg nga njëra-tjetra, dhe njerëzit e ulur duhet të jenë 1 metër nga njëri-tjetri. Kemi bërë kontrolle dhe në lokale, kemi kontrolluar mbi 23 mijë subjekte dhe kemi vendosur mjaft gjoba për ato subjekte që e kryejnë aktivitetin në ambiente të mbyllura.

Të infektuar në institucione shtetërore, kryeministri, ministrinë e Financave, ju kontrolloni këtu?

Po, ISHSH kontrollon gjithçka. Kemi kryer 133 inspektime në këto institucione dhe në dy prej tyre është marrë masë për mbyllje provizore, si në Bashkinë e Durrësit dhe Hipotekën e Durrësit.

Çfarë orari pune kanë inspektorët në terren?

Janë në terren nga mëngjesi deri në darkë. Me rritjen e të infektuarve toleranca jonë do të jetë zero, do të ndëshkohen të gjithë ata që nuk respektojnë rregullat.