Një imazhi modern që sheh përtej

Godina e Teatrit Kombëtar nuk është më… E kam në sy shembjen e saj, goditjen e dhëmbëve të një “Fadrome” dhe rrëzimi, pluhuri. Një imazh që do të mbetet gjatë në mendjet e njerëzve, një kujtesë e traumatizuar. Vijojnë diku-diku ca protesta të shoqatës së mbrojtjes së teatrit nëpër qytete, nënshkrimi i një peticioni që godina e Teatrit Kombëtar të ringrihet “aty ku ishte dhe siç ishte”, por që, mos qofsha i gabuar, do të fashiten e shuhen me dhimbje, për fatin e keq, siç ka ngjarë dhe me simotra kësodore. Ujëra të tjerë do të rrjedhin, dita shkel ditën dhe ngjarja sjell ngjarjen, para të tepërta veç taksave tona ky shtet s’ka, premtimet dhe përbetimet politike me fjalime, epitete, sharje, grushte shtrënguar a dy gishtat lart, besoj do t’i marrë me vete realiteti i ri që vjen: sqota e fushatave zgjedhore të pritshme dhe makutëria e pushtetit me akuza e kundërakuza lodhëse, “supa” e gatshme për njerëzit e vetëmashtruar si spektaklet e dikurshme të Qesarit dhe Neronit. Vërtet a mund të besojë kush se qeveria e nesërme PD-LSI (nëse vjen?!) do harxhojë 20-30 milionë euro për të ringritur teatrin “siç qe dhe ku qe”?! Eh!… S’janë veç sy e mendje ëndërrimtarësh, njëjtë me paradigmat obllomoviane për të bërë ura në qiell. Hidhtas, shoh se si përherë e më shumë media e zhvendosi këtë temë gjithë zjarr diku nga periferia e vëmendjes sociale duke i lënë “heronjtë” e saj në hallin e tyre, të cilët në të shumtën e herës janë përfaqësuar vetëm nga një aktor, nga një ish aktor dhe nga një regjisor filmi; dikush tjetër që mëton të përfaqësojë bashkësinë e gjerë të artistëve, nuk i kam parë. Them për emra. Kjo ka mbetur thjesht një prani kundërshtuese e një shoqate, ku aktorët mungojnë dhimbshëm. Madje, fjala e tyre po shpërndërrohet pak nga pak në një ligjërim mirëfilli politik, që i ikën gjithnjë e më shumë teatrit, asaj çka ky art publik kërkon për mbijetesën e vet. Domethënë, i ikën nevojës së një statusi meritor për artistët, për rroga më të larta, fitime e kushte më të mira pune, krijimtari dramaturgjike cilësore, për regjisurë të re, produkte teatrore që mbushin sallat, spektatorë që duhet të ndjehen mirë në sallë, të shijojnë e të kënaqen më shumë etj. Pra TEATRI duhet të vijë, më në fund, në hallet e veta ekzistenciale si art, si krijimtari, duke iu bishtnuar godinës si ngrehinë apo interesave politike.

Në thelb teatri është, më së pari, art, krijimtari artistike, interpretim, pastaj godinë, arkitekturë, mbamendje urbane historike, premisë a pretekst politik. Gjithë diskutimi i ndezulluar gjer tani ka qenë anësisht për godinën si arkitekturë dhe koncept urban, çka sipas meje s’është as tematikë dhe as “hipotekë” e artistëve. Pjesa e bartur, domethënë a ndërtohen a s’ndërtohen pas teatrit kulla të larta, a vidhet a s’vidhet nga qeveria kaq e aq milionë përmes faljes së truallit këtij-atij (se na janë bërë këto milionat dhe miliardat e sotme kaq shumë, o zot?!…) – e gjitha kjo është përjashtimisht një akuzë politike. Mua ky ngatërrim, i qëllimtë a i paqëllimtë, më ka mbresuar më shumë në protestën dy vjeçare të shoqatës për mbrojtjen e teatrit, dhe nuk e fsheh se kam qenë i keqardhur. Një pjesë e vogël artistësh u shfrytëzuan keqas nga politika, ose ata vetë e kthyen oponencën e tyre të mbrojtjes së godinës në fillim, në kauzë të mirëfilltë politike më pas, teksa në masë të konsiderueshme bashkësia e artistëve ka shfaqur dakordësinë e ngritjes së një godine të re teatrore, për t’i siguruar asaj më shumë kushte, komoditet, qenësi, premisa krijimi, estetikë.

Më duhet ta them me drojtje se kur godina e teatrit u shndërrua në premisë të mirëfilltë politike, dëshira për të qenë i pranishëm në debat m’u fashit. Nuk kisha dëshirë, as nerva s’kam, që në shtypin e hallavitur shqiptar, lëre pastaj në portale e rrjetet sociale, ku sharjet dhe ofendimet janë kthyer në stil, me listë shtëpie, fisi e farefisi, të më përplaseshin në fytyrë në formë të pacipë fyerje rrugaçërie. Se, për dreq, “biografitë” e dikurshme veçse trajtë kanë ndryshuar. Druhesha që dikush, i palidhur me teatrin apo injorant, të më quante të themi “i shitur”, madje-madje të më pyeste “sa para të dhanë?!”, sikurse arritën t’ia thonë njërit prej krenarive më të mëdha të këtij kombi, Robert Ndrenikës e jo pak të tjerëve. Gojështhururit e sotëm nuk falin një Ndrenika e jo më një “mbajtës protokolli” të teatrit si unë. Por, sakaq, vetëdija prej kritiku (e mallkuara vetëdije) më gërricte për ta rithënë atë që disa herë e kam shkruar nëpër gazeta apo e kam pohuar nëpër emisione televizive. Prandaj dhe doja që sqota e sharjeve dhe denigrimeve të mbaronte dhe koha e arsyes dhe e argumentit, sado mendime të ndryshme qofshin njëra përkundër tjetrës, të fitonte cak e qetësi shqyrtimi.

Kush e vrau teatrin?

Si shumëkush, edhe unë jam nga ata që e kam lidhur jetën me teatrin. Edhe atë godinë e kam dashur fort, më kujton mijëra herët në gati 50 vjet që kam parë thuajse të gjitha shfaqjet, të Tiranës, të teatrove të rretheve, Kosovës, Maqedonisë, të huajve, dhe i kam përcjellë me gjithë dashurinë time në shtyp e në librat e mi. Rininë dhe pleqërinë i kalova aty, tek ajo sallë. Afërmendsh të dhemb rroposja e tij, të duket një grimë herë se poshtë gërmadhave u rropos edhe sipëria e artit teatror shqiptar, krejt simbolika që bart. Teatri sikur u mallkua nga urrejtjet politike, nga ajo që aq bukur Kadare thotë: “Marrëveshja për mos t’u marrë vesh!”. Ai ka kohë që lëngon, ka 30 vjet që vuan gjithnjë e më shumë paditurinë e një publiku gjysmë të budallallepsur nga akulturimi, kiçkultura, rrëmuja, varfëria dhe kaosi, i cili, në një shumicë jo të vogël, veçse vjedh, pi birra, kërkon “gallatën, nuk punon dhe i hyn udhës së mbrapsht për t’u pasuruar me gjëra të palejueshme. Rënia e nivelit kulturor të spektatorëve është vrasja e parë e teatrit. Teatrit i ka ikur aroma, sqima, eleganca e atij publiku të njëhershëm, kur skena përjetonte lavdinë e saj, respektin mbarëpopullor dhe Teatri Kombëtar ishte kthyer vërtet në një tempull. Vrasja e dytë është “gjella” që ky teatër i servir publikut të sotëm, a është e shijshme ajo apo një surrogato e neveritshme, tallava, banalitet, “kultura vulgata”? Vrasja e tretë, sipas meje, jo kryesorja por as e parëndësishme, është loja që ka bërë politika majtas e djathtas këta 30 vjet duke e lënë godinën të kalbej pak nga pak, të bëhej e papërshtatshme, të binte era myk, duke premtuar e gënjyer, së paku katër herë mesa di unë, se do bëhet i ri ose do rikonstruktohet… Madje-madje kjo histori e ka zanafillën qysh në vitin 1954, kur në rrethet e larta qeveritare të kohës, u diskutua zhvendosja e trupës teatrore nga godina e Teatrit Kombëtar (atëherë i quajtur Teatri Popullor) në një tjetër mjedis, pasi godina nuk ishte e përshtatshme, sipas referimeve dhe oponencës së vetë bashkësisë së artistëve të atyre viteve. Një histori që përsëritet e përsëritet, e kthyer pacipësisht në rit. E njëjta gjë u bë dhe pas vitit 1990. Katër herë është folur e stërfolur, jo do rikonstruktohet, jo do bëhet një teatër i ri përmes fondeve e donacioneve të mbledhura e të falura, jo do zhvendoset te Piramida, jo do bëhet në dy katet e para të një shumëkatshi. Gënje majtas e gënje djathtas. Gënje Nano, gënje Berisha, gënje Mejdani, gënje Meta, gënje Rama, gënje Basha. “Kjo ishte lojaaaaa!…” – sikur më ndërmendet batuta e famshme e Ndrek Lucës te banditi Pjetër Mustaqekuqi. Por ja, dua ta besoj se më në fund, me këmbënguljen e artistëve më të shquar, trualli i teatrit u shpëtua nga grabitja e PPP-së dhe mbeti i pacenuar, me kushtin e panegociueshëm të ngritjes së një godine të re. Madje, më në fund, nuk do të ndërtohej prej këtij tri-germëshi tinëzar “PPP”, por me paratë e shtetit. U duk sikur u zgjidh. Bukur! Por jo, or mik, politika sakaq ishte futur thellë me tentakulat e saj. Të dyja palët, majtas e djathtas, e shndërruan godinën në kauz politike. Dhe kësodore, kur ajo u shndërrua në kauz politike, i iku interesit të drejtpërdrejtë të artistëve, i iku zgjidhjes përmes kompromisit dhe logjikës (historike, kulturore, urbane, arkitekturore e çfarë tjetër të doni më tej). Dhe fara e përçarjes u mboll aq keq mes tyre sa qenë gati të rriheshin diku me njëri-tjetrin, e diku gjetkë të mos pinin një kafe miqsh si njëherë, shoqëruar e gjitha nga një zhargon i nivelit të rrugës, me sharje, ofendime, përbetime “heronjsh”, keqkuptime, të gjitha, sipas meje, brenda ndjeshmërive politike pro dhe kundër, brenda opsioneve përjashtuese, pamundësisë së një konsensusi e pajtimi.

Sa i përket sjelljes së qeverisë me shembjen e godinës natën, prania e madhe e forcave policore, pa e finalizuar dot dialogun, kjo ka qenë vërtet tronditëse. Dhe, mesa duket, “perdja” mbyllet me përcaktimin qe vjen nga proza alegorike e Migjenit: “Sokrat i vujtun apo derr i kënaqun” – domethënë reagimi i njeriut shqiptar përgjithësisht, i shoqërisë civile, e cila duket ende e përgjumur dhe kënaqet me qimet e derrit mes pisllëkut, ndërsa sokratët e vuajtur janë kaq të pakët. Mëtuan tre-katër aktorë të merrnin rolin e “Sokratit të vuajtun”, por teksa ligjëratat e tyre u mbushën plot urrejtje dhe nervozizëm, në hullitë tashmë politike, ky lloj Sokrati më iku nga sytë. Këta nuk janë “sokratë”, por tribunalë revolucionesh. Vërtet ne na mungon një portret i denjë sokratian. Duhet aq shumë kohë që të kthehet kjo vertikale përmbys nga derri te Sokrati. Dhe këtu faji bëhet kolektiv, s’ka të bëjë fare me aktorët “mbrojtës”, ata mbrojtën me patos dhe dinjitet idetë e tyre, respektuan ndjeshmërinë e tyre, aq sa mundën, pavarësisht se e ç’kahu ishte. E gjitha kjo duket gati si një faj që vjen nga vetë historia e gjymtë e shqiptarëve, të mësuar nën regjime autokratike, me damarin e revoltës të shuar prej frikës, varfërisë, mungesës së personalitetit, mungesës së pikave të ndritshme e të ndershme të referencave (kujt t’i besosh sot, kujt, kujt?!). Ose me mua, ose kundër meje, të bërtasin gjithandej. Ah, kështu nuk zgjidhet gjë. Dhe më bren dyshimi: “A s’e bëjnë vallë këta politikanë të sotëm hileqarë, që përbetohen se fadromat do kalojnë mbi gjokset e tyre, se do derdhet gjaku gjer në gju po u shemb teatri, se kjo është “vija e kuqe” dhe brofka të tjera të tipit të realizmit socialist – a s’e bëjnë pra këta gjithçka për kolltukët e tyre të munguara?!… Kush ma kundërshton këtë mendim nga artistët, përveç “politi-kuajve”.

Rikonstruksion apo teatër i ri?

‪ E vetmja ide konstruktive ka qenë ajo e një rikonstruksioni të plotë, të thellë dhe funksional të godinës, por kjo ide mbeti në cektina, nuk u përfill. Në të vërtetë, ideja e rikonstruksionit, e lënë në impas dhe ideja e një ngrehine të re, që realisht e tejkaloi atë, janë dy opsione kundërshtuese. E para, ajo e rikonstruksionit nuk arriti në fazën e pjekjes, mbeti udhëve si një alternativë plotësuese, nuk u elaborua aq sa duhej. Sepse kinse rikonstruksione të godinës u bënë edhe me Agim Qirjaqin dhe Kiço London, po ato qenë gënjeshtra të bardha, një make up, ca suvatime dhe fino mbi fasadat e kalbura prej pupuliti. Tani ka filluar të flitet për ribërjen krejt ndryshe të skenës dhe gjithë agregatëve të saj, sallës dhe mjediseve, duke ruajtur të pa ndryshuar thjesht dhe vetëm fasadën. Por kjo do të thotë të bëhet një TEATËR I RI, me para të shumta dhe jo me pak grim përsipër sa për të kaluar radhën, teksa godina të mbetej nga brenda e gjitha e kalbur, era myk: keq për spektatorët, më keq për aktorët. Jo! Kjo është njësoj si ëndrra e “kthimit të djalit plangprishës” tek ati krahëhapur! Një rrethrrotullim nga hiçi te hiçi si në romanet e Xhejm Xhojsit. Unë s’i besoj dot. Në këtë rast, ndofta, nëse ideja elaborohej, gjithçka mund të ndryshonte, shumë artistë mund të ndryshonin mendje, alternativa merrte përligjje dhe përparësi. Por ajo u bë evidente, më së shumti, pas tensionit politik të ditëve të fundit dhe pas prishjes. Po të triumfonte, ndofta, ishte bukur, nëse vlerat e saj arkitekturore janë vërtet shenjuese për kryeqytetin dhe zhvillimin e qendrës urbane të tij. Por diç e tillë i përkiste arkitektëve dhe urbanistëve ta vendosnin, s’ka pse fut hundët politika duke shfrytëzuar ndoca pak artistë të zemëruar (me apo pa të drejtën e tyre!). Sa për shijen time, unë parapëlqej godinën e re, një fantazi e vërtetë arkitekturore, tejet moderne dhe e një imazhi futurist. E ëndërroj ta arrijë dhe t’i prek katër sallat e saj, në shfaqje të bukura të brezit të ri të artistëve, por edhe të të vjetërve. Katër salla s’janë pak, krijojnë tipologji të ndryshme shfaqjesh, kushte krijimi e shijimi të tyre. As tre vjet sa të ngrihet godina e re s’janë shumë. Teatri iku, ra, s’ke ç’vajton më. E gjitha tashmë është një kot, një jerm që e kaluam të gjithë. Duheshin gjetur forma të tjera kompromisi, diskutimi, mirëpranimi, jo siç u bë, inatçe, siç dimë kaq mirë t’i bëjmë gjërat ne… As fjalimet patetike prej robespierësh të dy-tri aktorëve që kanë një farë emri, me perbetime heronjsh që i vënë gjoksin fadromave, dmth “Tankut-Qeveri e krimit”, tipologji groteske të Mic Sokolave e Vojo Kushëve dikur motit të kthyera mbrapsht, dhe as përçarja e jashtëzakonshme në bashkësinë e artistëve, sharjet, rrugaçëritë, “mbrojtësit” apo zaptuesit e godinës (ca i quajtën ashtu e ca kështu) – të gjitha sollën pikërisht këtë fund të papëlqyer. Dyshoj se edhe këta pak aktorë, që marrin atribute politike me misionet e ndryshimit të Shqipërisë me peticione nëpër sheshe qytetesh, jo shumë kohë do ta kuptojnë se kanë qenë më fort të keqpërdorur politikisht, asnjëherë protagonistët dhe emrat e vërtetë dhe të mëdhenj të teatrit. Dhe, larg qoftë, mund të provojnë nesër dëshpërimin e natyrshëm njerëzor për dështimin, apo më drejtë për pamundësinë e realizimit të idesë së tyre.

Politika fitoi, teatri dështoi. Apo teatri fitoi dhe politika dështoi? Le të besojë secili në kahjen e vet…

Parimisht nuk kam qenë dhe nuk jam për identifikimin e teatrit si art me godinën ku ky art bëhet. Andaj dhe historia që Aurel Plasari ka rrëfyer në një shkrim të tij diku se ç’bart kjo godinë në vetvete është, përtej argumentit që unë kam, një ide në rrafshet e memories historike, por jo të vetë teatrit si të tillë, aq më pak të zgjidhjes. Gjithsesi ai ka idenë e vet, sikurse një tjetër ka ide tjetër. Asnjë ide s’e ka tapinë e së vërtetës, prandaj bëhen testimet, referendumet, votimet, për të nxjerrë një shumicë që përligj këtë apo atë vendim. Fati i godinës së Teatrit Kombëtar, ndofta, meritonte një referendum, meqë u shndërrua në kauzë politike, se po të kishte mbetur brenda bashkësisë së artistëve, mund të gjendej fare mirë ose një konsensus, ose një dialog me vendimin gjegjës nga shumica e saj. Mua nisi të më kthehej disi mendja për vlerat arkitekturore të godinës nga një bisedë që pata me Maksi Velon, i cili këmbëngulte se ajo ishte arkitekturë e stilit futurist, e rrallë në llojin e vet, sidomos për historinë e arkitekturës në Shqipëri. Pastaj lexova pak histori të godinës. E megjithatë, në padijen dhe amatorizmin tim mbi artin e arkitekturës, s’më mbushej mendja. Godina më dukej diçka shumë më inferiore sesa korpusi i ministrive, Universiteti, Akademia e Arteve e ngrehina të tjera të “rënda” të periudhës së fashizmit, me gur të skalitur dhe beton. Sytë tanë tani janë hapur. Fati e ka sjellë që të kem prekur thuajse gjithë kryeqytetet e Evropës, në SHBA e më tutje, por s’kam parë kurrkund një godinë të Teatrit Kombëtar (alias Teatri Mbretëror, Teatri i Shtetit, Teatri Qëndror) nëpër vende të ndryshme si ky i yni, lëre pastaj teatrot e tjerë pa këta tituj nacionalë, si Balshoj Teatër, Mallij Teatër, Komedi Francez, Odeon, Pikolo Teatro, Berlin Ansambël, Teatri Olimpik, Taganka, teatrot e rrugës Broduej, dhe pafundësisht kështu.

Teatri u shemb. Kush fitoi: politika apo teatri? Dua të shpresoj se bashkësia e artistëve, pas fashitjes së nervozizmit dhe gjithë anatemave, pas vramendjes që solli fuqia e protestës dhe kthimit të saj në një kauz politike, shpejt edhe në premtim elektoral, do të gëzojë, shijojë e lumturohet nga një teatër tjetër, një TEATËR I RI. Do të jetë një imazh modern që sheh përtej nesh, përtej pluhurit dhe përtej këtij shekulli…