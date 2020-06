‘Antishpifja’/ Rama: Mirënjohje Komisionit të Venecias për opinionin, do të adresojmë në Kuvend sugjerimet e vyera

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas opinionit paraprak të Komisionit të Venecias për të rrëzuar paketën ‘Antishpifja’ të propozuar nga mazhoranca socialie.

Rama shkruan se pa humbur kohë do të adresojë në Kuvend sugjerimet e vyera të Venecias dhe do të garantojë me ligj të drejtën e çdo njeriu për t’u mbrojtur nga shpifja.

“Mirënjohje Komisionit të Venecias për Opinionin mbi “Antishpifjen”!Tani pa humbur kohë të adresojmë në Kuvend sugjerimet e vyera dhe të garantojmë me ligj të drejtën e çdo njeriu për t’u mbrojtur nga Shpifja,si dhe detyrimin e çdo portali për t’u identifikuar si subjekt i ligjit”, shkruan Rama në ‘Twitter’ .

Në opinionin e tij, Komisioni i Venecias theksonte se kjo paketë, sipas vërejtjeve të konstatuara dhe nga autoritetet, mund të sjellë më shumë dëme, se sa të mira.