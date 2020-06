Çiljeta Xhilaga shtatzënë? Këngëtarja: Jemi ende të pika e bardhë, s’kemi mbërritur te goli

U përhap me shpejtësi lajmi se Çiljeta Xhilaga dhe Alban Hoxha do të bëhen prindër. Mirëpo, një gjë e tillë është mohuar nga këngëtarja, e cila ka theksuar se kjo nuk është e vertetë dhe se janë vetëm te pika e bardhë e penalltisë.

Duke uruar një fundjavë të bukur, Çiljeta shgton se sapo të mbërrijnë te goli do ta ndajmë lajmin e bukur si gjithmonë.

“Faleminderit që na zgjuat me këtë lajm kaq të bukur, por jemi ende tek pika e bardhë e penalltisë, s’kemi mbërritur tek goli. Kur të shënojmë do ta ndajmë me ju panenkën më të bukur të jetës, ashtu siç kemi bërë gjithmonë. Ju uroj një fundjavë të bukur. Faleminderit”.