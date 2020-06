DETAJET/ Goditi me thikë në zemër të riun, arrestohet 15-vjeçari në Vlorë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, ku pas një sherri një i mitur qëlloi me thikë një 25-vjeçar, duke i shkaktuar atij vdekjen.

Bëhet fjalë për 15-vjeçarin me inicialet G.T., i cili goditi me thikë pranë zemrës Aleksandër Petanajn, i cili ndërroi jetë në spital.

Gjithçka, ndodhi pas një sherri që i mituri kishte me vëllain e viktimës, 18 vjeç. Mësohet se viktima kishte ndërhyrë që të shuante sherrin, ndërsa ndodhi tragjedia. Policia e Vlorës ka arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes në Vlorë.

NJOFTIMI I POLICISE

Policia zbardh dhe dokumenton ngjarjen e ndodhur në orët e mbrëmjes së djeshme.

Më datë 18.06.2020, rreth orës 22:50, në Spitalin Rajonal Vlorë ka shkuar i dëmtuar nga një mjet prerës, shtetasi A. P., 25 vjeç, banues në Vlorë, i cili ka ndërruar jetë pak orë më vonë.

Menjëherë pas ngjarjes, Policia nisi hetimet për zbardhjen dhe dokumentimin e saj dhe falë veprimeve të shpejta, hetimore dhe profesionale u bë identifikimi në kohë rekord, kapja dhe prangosja e autorit, shtetasit G. T., 15 vjeç, banues në Vlorë.

Nga hetimet e kryera dyshohet se ngjarja ka ndodhur në lagjen “24 Maji” Vlorë, pranë vendit të quajtur “Ish-ushqimores”, ku pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi G. T. ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin A. P., i cili ndërroi jetë rreth 4 orë më vonë në ambientet e spitalit.

Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me ngjarjen e ndodhur.