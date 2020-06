Rritja e numrit të infektuarve me COVID-19/ Qeveria amerikane dhuron 3500 komplete testimi për koronavirus

Qeveria amerikane ka dhuruar 3500 komplete testimi për COVID të financuara nga qeveria amerikane. Lajmi është bërë me dije nga ambasada e SHBA në Tiranë me anë të një postimi në ‘Facebook’.

Ambasada shkruan këto komplete testimi janë pjesë e kontributit të përgjithshëm Amerikan për të mbështetur reagimin e Shqipërisë ndaj COVID-19.

“3.500 komplete testimi për COVID të financuara nga qeveria amerikane, kanë mbërritur në Shqipëri dhe janë dorëzuar në ISHP! Këto komplete testimi janë pjesë e kontributit të përgjithshëm Amerikan për të mbështetur reagimin e Shqipërisë ndaj COVID-19. Duke punuar me Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë këto komplete testimi do të ndihmojnë në zbulimin e rasteve si dhe gjurmimin e rasteve te lidhura me to”, shkruan ambasada.