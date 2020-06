Vëllezërit Budina rezultuan pozitiv me COVID-19/ PD: SPAK duhet të nisë hetimet për Ramëm, nxori të dhëna private

Partia Demokratike me anë të një postimi në rrjetet sociale ka reagur lidhur me lajmin se janë infektuar me koronavirus dy vëllezërit Edmond dhe Robert Budina. Përmes zëdhënëses Ina Zhupa, PD e cilëson një turp për Ramën, që shkel privatësinë dhe nxjerr të dhënat private për dy artistët e njohur.

Zhupa shkruan se SPAK duhet të nisë hetimet për Ramën.

Postimi i Ina Zhupës:

TURP për Ramën që shkel privatësinë dhe nxjerr të dhënat private dhe dy herë TURP që në mes të pandemisë ekspozoi qytetarët ndaj Covid 19 vetëm për të vjedhur pronën e teatrit.

Sot mos bërja e testeve edhe mos marrja e masave paraprake në hapje, na solli në infektimin e çerdheve të fëmijëve, të institucioneve shtërore dhe shtimin e rasteve.

Fatkeqësia e shqiptarëve është që spitalet janë kthyer në vatrat kryesore e përhapjes së Covid 19 dhe për këtë SPAK duhet të nis hetimet me Ramën dhe rameshat e tij.