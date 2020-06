1 mjek dhe 2 infermiere rezultojnë me COVID-19/ Mbyllet konsultorja në Pogradec

Koronavirus rikthehet në Pogradec. “Panorama” meson se sot është mbyllur konsultorja e fëmijëve ne Pogradec, nderkohe qe janë izoluar edhe 8 punonjës të tjerë të saj. Mesohet se 1 mjek dhe 2 infermiere kanë rezultuar pozitivë, ndërsa pjesa tjeter e personelit ka dale negativ ne testin per koronavirusin.

Por, sipas protokollit do te jene ne izolim per 14 dite. Paralelisht po behet hetimi epidemiologjik per evidentimin dhe testimin e gjithe kontakteve qe ata kane pasur. Nderkohe qe ne ambientet e konsultores eshte bere edhe dezinfektimi.