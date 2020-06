A përhapet COVID-19 nga pështyma në det? Flet mjeku Pipero: Pushimet nuk do të jenë si një vit më parë

Mjeku infeksionist Pëllumb Pipero ka folur rreth pushimeve verore në bregdet gjatë situatës në të cilën ndodhemi për shkak të COVID-19 Në një intervistë televizive në ABC News, ai u shpreh se virusi nuk mund të merret nëse dikush pështyn në ujin e detit.

“Pushimet nuk do jenë si një vit më parë. Këtë vit nuk do pushojmë për qefin e dynjasë por për veten, do bëjmë qef më shumë se një vit më parë. Në rast se ruajmë distancat e shmangim virusin. Duhet të shmangen lokalet e natës por duhen zbatuar protokollet me distancë mes çadrave, të mos grumbullohemi në restorant dhe në breg të detit

Nëse has në pështymën e dikujt në ujin e detit nuk e merr virusin. Virusi nuk transmetohet përmes ujit. Edhe unë do i bëj pushimet në Dhërmi. Nuk do ikim të gjithë në një kohë. Ka studime që thonë se me ngritjen e temperaturës ulet transmetueshmëria dhe ajo është ulur”, tha Pipero.