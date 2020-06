Përurohet “Qendra e librit” me idenë e një kafeneje letrare, Margariti: Shtojmë fondet për letërsinë

Ministrja e Kulturës Elva Margariti ka përuruar “Qendrën Kombëtare të Librit” dhe Leximit në Tiranë. E pozicionuar afër qendrës së qytetit, hyrja drejt saj përshkon një bar kafe, për çka Margariti ka një shpjegim.

“Donim një vend në qendër të Tiranës, donim një vend me dinamikë. Dhe ju e patë kur erdhët, që ka një kafene pranë. Ideja jonë ishte e ajo e kafeneve letrare të fillimshekullt të kaluar dhe në këtë shekull të ri, ne risjellim një qasje të re”. Ministrja sqaroi se “Simbolika e fondit të mbështetjes së librave për fëmijë dhe përkthimi nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj, besojmë se janë politika që duhet mbështetur. Por jo vetëm, do mbështesim edhe botimin e librave. Mendojmë se është momenti që gjithmonë edhe më tepër të rigjehemi këtu, është një moment i mirë, që ta lidhim sfidën tani, sepse jemi të ndërgjegjshëm ndaj periudhës që kaluam. Por edhe se si teknologjinë ta kthejmë edhe në favor të librit”

Drejtoresha e qendrës së librit foli për një fond përkthimi të letërsisë shqipe në gjuhë të huaj, si vijim i traditës. “Sot shpallim fondin e përkthimit nga shqip në gjuhë të huaj, fond që ka në fokus mbështetjen e shqipëruesve të shqipes në gjuhë të tjera, edhe një lloj mbështetje simbolike ndaj botuesve që botojnë librin shqip. Fondi është simbolik, por ne do të punojmë që të gjitha materialet apo dorëshkrimet e autorëve shqiptarë t’i përkthejmë në gjuhë të tjera”,-tha Alda Bardhyli.

Ndërkaq, ministrja Margariti premtoi vëmendje të shtuar ndaj librit me ripërdorim të fondeve të aktiviteteve të anuluara, por edhe me nisma të ndryshme që përfshijnë edhe rrethet

“Deri në fund të vitit do të garantojmë disa fonde të posaçme për botime të reja, që nuk ishin të parashikuara, por me të gjithë rishikimet e aktiviteteve që nuk kemi mundur që t’i realizojmë për shkak të pandemisë, mendojmë që është e drejtë që t’i kanalizojmë drejt librit”,-tha Margariti. Ajo shtoi se po rishihen edhe idetë për të ndihmuar bibliotekat e rretheve në bashkëpunim me bashkitë dhe për këtë, ka nisur shqyrtimi i anës financiare.

Vëmendja kryesore e “Qendrës së librit” këtë vit, do të jetë letërsia për fëmijë dhe autorët e rinj.