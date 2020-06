U infektua me COVID-19/ Humb jetën 68-vjeçari nga Gjirokastra teksa kthehej në shtëpi

Një tjetër viktimë është shënuar nga COVID-19. Pacienti i parë i konfirmuar me koronavirus në qarkun e Gjirokastrës ka ndërruar jetë gjatë kthimit në shtëpi.Sipas informacioneve bëhet me dije se pacienti 68-vjeçar ishte i shtruar në QSUT që prej 20 majit, pasi vuante nga hepatiti. Gjatë qëndrimit në spital ai është infektuar me COVID-19 dhe kishte kaluar në repartin Infektiv.Që në fillim të muajit qershor, 68-vjeçari merrte kurim në Infektiv dhe sot ka lënë spitalin në gjendje të mirë shëndetësore. Gjatë kthimin për në Gjirokastër, ku kishte dhe banesën gjendja e tij është përkeqësuar dhe ka humbur jetën.

Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka reaguar për këtë rast. Nëse pas autopsisë rezulton se 68-vjeçari ka humbur jetën nga COVID-19 numri i viktimave shton në 44. Nga ana tjetër numri i personave të prekur me koronavirus në Shqipëri është rritur. Vetëm sot janë zbuluar 53 raste të reja të prekura nga pandemia e koronavirusit dhe gjatë natës ka vdekur edhe një 70-vjeçare, e cila vuante edhe nga një formë e rëndë e leukozës. Mes të infektuarve janë një sërë personazhesh të njohur si Edmond Budina dhe i vëllai Roberti, aktori Florian Binaj, ndërsa gjeti vdekjen disa ditë më parë edhe Nehat Kulla. Situata vazhdon e qetë në disa qytete, kurse institucionet apelojnë për distancim, e njëkohësisht është administrata ajo që është më e prekur me COVID-19./Dosja.al