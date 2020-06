Vodhi autobusin e linjës Itali-Vlorë nën kërcënimin e armës, arrestohet pas 2 vitesh 35-vjeçari

Një 35-vjeçar i cili ishte i shpallur në kërkim për vjedhje ka rënë në prangat e policisë së Vlorës. Bëhet fjalë për shtetasin me iniciale Y.M., banues në Tiranë, ndaj të cilit gjykata e Apelit Vlorë kishte caktuar masën e sigurisë ‘Arrest me burg’.

Uniformat blu bëjnë me dije se i riu, në bashkëpunim dhe me persona të tjerë në 25 shtator të 2018-ës, në zonën e Skelës kanë vjedhur nën kërcënimin e armëve të zjarrit autobusin me njerëz të linjës “Itali-Vlorë”.

Ndaj 35-vjeçarit rëndon akuza për veprën penale “Vjedhje me armë” kryer në bashkëpunim.