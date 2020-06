Java që vjen sjell rritje temperaturash, por kujdes…

Këtë javë do të ketë një përmirësim të motit. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, java që vjen do të na sjellë temperatura relativisht të larta, por kujdes, këto temperatura do të vijnë gjatë ditës së enjte dhe të premte.

Ndërkohë, paqëndrueshmëria e motit do të vijoj për ditët e hënë, martë dhe e mërkurë.

Gjatë pjesës së parë të ditës moti pritet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare shoqëruar me reshje shiu të dobëta gjatë ultësirës perëndimore.

Nga orët e mesditës deri ato të pasdites, në relievet kodrinore dhe malore në lindje të territorit (por edhe një pjesë e ultësirës perëndimore) do të ketë zhvillim të menjëhershëm të vranësirave deri të dendura. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet deri mesatar, por në zona të caktuara në formën e rrebesheve dhe breshërit deri të lartë.

Java mbyllet me ditën e enjte dhe të premte me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Vranësirat kalimtare do të jenë përgjatë relieveve të larta malore shoqëruar me reshje shiu të dobëta.