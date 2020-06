Kaos në QSUT/ “Kush ka shenja, të vetëkarantinohet”, s’ka tampona për personelin e Reanimacionit qendror

Kaos në QSUT, personeli mjekësor nuk do të bëjë tampona për Covid-19. Ndonëse numri i të infektuarve për koronavirus po rritet nga dita në ditë, burime për Gazeta Shqiptare kanë bërë të ditur se personeli mjekësor i Reanimacionit qendror nuk do të testohet. Nuk dihet se pse është vendosur kështu, por një gjë e tillë padyshim ka sjellë kaos në radhët e tyre. Ata po luftojnë në frontin e parë dhe janë më të ekspozuarit ndaj rrezikut për t’u prekur nga “Covid-19”. E si të tillë padyshim duhet të jenë më të mbrojturit.

Dyndja e personave të infektuar me Covid-19 kanë bërë që personeli të kalojë në plan të dytë.

Po të njëjtat burime për Gazeta Shqiptare kanë bërë të ditur se është dhënë urdhri se nëse ndonjë prej personelit mjekësor do të paraqesë shenja klinike do të vetëkarantinohet në shtëpi, pra nuk do të ekzaminohet.

Mirëpo, nëse mjekët do të vetëkarantinohen në shtëpi, ku së paku kërkon një kohë prej dy javësh sjell një boshllëk në staf në spitalet tona, ku vetëm ditën e sotme janë shënuar 71 raste të reja me koronavirus. Mbrojtja e mjekëve dhe infermierëve konsiderohet si jetike në luftën kundër koronavirusit, nisur kjo nga fakti se në vendin tonë, numri sa vjen dhe rritet. Dhe ndaj tyre duhet të merren masa për të mos krijuar një handikap shëndetësor, që do të kishte pasoja të mëdha.

Kujtojmë këtu, se jo pak mjekë dhe infermirë gjatë kësaj periudhe nuk kanë mundur dot t’i shpëtojnë infektimit nga koronavirusi, ndërsa plot të tjerë po luftojnë në vijën e parë.

MSH theksoi sot se 71 të infektuarit janë kryesisht raste të reja, ndërsa shton se ka dhe shtrime të reja në spital, ku ka shkuar në 78 numri i pacientëve te Spitali Infektiv.

Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitivë në 24 orët e fundit është si vijon: 31 të prekur në Tiranë, 12 në Shkodër, 6 në Fier, nga 5 raste në Krujë dhe Vlorë, 4 në Pogradec, 3 në Durrës, 2 në Kamëz, dhe nga 1 rast në në Mirditë, Lezhë, Kukës.