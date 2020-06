 “Ishim gabuar, vala e dytë e COVID-19 ka nisur tashmë”/ Izraeli diskuton kthimin e karantinës. Panik në Kore dhe Spanjë

Autoritetet në Korenë e Jugut kanë thënë që vendi po përjeton një valë të dytë të koronavirusit brenda dhe rreth Seulit, dhe paralajmëruan se masat më të forta distancuese fizike do të rimarrin nëse rritja e përditshme e infeksioneve nuk bie.

Konfirmimi i valës së re erdhi teksa qeveria izraelite tha se një po shikon mundësinë e një rikthimi në karantinë nëse rastet vijojnë të rriten. Qeveria Spanjolle, ndërkohë, ka raportuar 36 vatra të reja, por tha se të gjitha janë nën kontroll.Përhapjet e reja theksojnë edhe një herë vështirësitë e zhdukjes së plotë të virusit, madje edhe në vendet që konsiderohen modele të roleve në përgjigjen e tyre fillestare ndaj pandemisë.Të hënën, Qendrat Koreane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (KCDC) tha se ishte bërë e qartë se pas disa kohësh pa raste në fillim të majit tashmë kemi të bëjmë me fillimin e një valë të re të infeksioneve të përqendruar në zonën e dendur të Seulit, e cila kishte parë më parë pak raste.

Ne fillimisht parashikuam që vala e dytë do të dilte në vjeshtë ose dimër,” tha një zyrtar në Kore. “Parashikimi ynë doli të jetë i gabuar. Për sa kohë që njerëzit kanë kontakt të ngushtë me të tjerët, ne besojmë se infeksionet do të vazhdojnë”. Kryetari i Komunës së Seulit, Park Ëon-së, tha se masat më të forta të distancimit fizik do të rivendoseshin nëse kërcimi i përditshëm i infeksioneve nuk binte nën mesatarisht 30 gjatë tre ditëve të ardhshme. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha që qeveria e tij po mendonte opsionet pas një rritje të konsiderueshme të rasteve me Covid-19.

Vendi ka më shumë se 20,000 raste të konfirmuara të koronavirusit, me infeksione të reja duke kërcyer më shumë se 300 ditët e fundit. Të paktën 305 njerëz kanë vdekur me virusin që prej fillimit të shpërthimit të vendit në mars.”Nëse nuk ndryshojmë menjëherë sjelljen tonë në lidhje me mbajtjen e maska ​​dhe mbajtjen në distancë, do të sjellim vetë, kundër vullnetit tonë, një kthim në pengesat,” tha Netanyahu të dielën, duke shtuar:

“Askush nga ne nuk e dëshiron këtë.”Qeveria e Australisë tha se tre ekspertë të gjurmimit të kontaktit po dërgoheshin në Melburn në Victoria dhe do të kalonin tre javë duke ndihmuar punonjësit e shëndetit vendas atje pas një shpërthimi të ri.Të hënën, Zelanda e Re njoftoi masa më të rrepta për forcimin e kufirit të saj pasi një rritje në numrin e fluturimeve fillon të sjellë më shumë njerëz në shtëpi.”Ndërsa bota hyn në këtë fazë të re të rrezikshme, ne mbetemi në një fazë të kontrollit të kufijve,” tha kryeministri, Jacinda Ardern.

Përkthyer nga The Guardian