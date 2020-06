TEATRI/ Gazeta italiane “Il Giornale”: “Spekulime dhe shtypje – Tirana largohet nga BE”

Dje në gazetën italiane “Il Giornale” ështe botuar artikulli me titull “Spekulime dhe shtypje – Tirana largohet nga BE”. Në vijim shkruhet se shembja e Teatrit Kombëtar për të bërë një qendër tregtare, akti më i fundit i pushtetit të tepërt të Edi Ramës

Nga Marco Valle

Çfarë po ndodh në Tiranë? Në agimin e së dielës 17 maj, më saktësisht në orën 4:35, buldozerët e bashkisë të mbrojtur nga mbi një mijë policë të armatosur goditën në një kohë rekord Teatrin Kombëtar, simbol i një proteste të ashpër, të palëkundur dhe tërthore që zgjasin 27 muaj.

Pasditen e së njëjtës ditë, një turmë e madhe që kundërshtonte ndalimet e autoriteteve dhe rregulloret antivirus mbushën zemrën e kryeqytetit, sheshin “Skënderbej” dhe bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për të protestuar kundër qeverisë së kryeministrit socialist Edi Rama. Nxehtësisht. Me zemërim. Policia akuzoi vazhdimisht protestuesit dhe arrestoi 64 persona, përfshirë Monika Kryemadhi, gruan e Presidentit të Republikës Ilir Meta dhe drejtuese e një partie të opozitës. Bilanci në fund të ditës ishte i rëndë: bomba tymi, gurë, shkopinj dhe disa të shtëna me armë (për fat të mirë) në ajër plus shtatë arrestime për “shkelje të dhunshme të rendit publik”, njëzet e një ankesë për “tubim të paligjshëm”, 36 gjoba për “shkelje të karantinës». Dhjetëra të plagosur në spitale.

Një e diel e keqe që debatin tashmë të tejnxehur (ose më saktë, përplasjen) midis shumicës së Ramës dhe kundërshtarëve të tij flaktë e rizgjoi dhe, edhe një herë, rigjallëroi sfidën midis vetë kryeministrit vendimmarrës dhe shumë kundërshtuesve të tij aspak entuziastë (për ta thënë butë) nga metodat e tij të ashpra dhe projektet e tij të paskrupullta “modernizuese”.

Rasti i kompleksit teatror është emblematik. Ndërtesa, e projektuar nga arkitekti Giulio Bertè e realizuar në Milano në 1938 dhe e montuar disa muaj më vonë në Tiranë nuk ishte vetëm një nga shembujt e parë të parafabrikateve në histori dhe një nga veprat më interesante të arkitekturës racionaliste në Europë, por, mbi të gjitha, përbënte një pjesë e rëndësishme e panoramës së kufizuar monumentale të qytetit.

E shndërruar në epokën komuniste së pari, në një gjykatë revolucionare pastaj në Teatro del Popolo, skenë për ritet e çuditshme staliniste të diktatorit Enver Hoxha dhe gjykatën e tij të çuditshme, pas rënies së regjimit në 1990 ndërtesa ishte kthyer në pritje të punimeve me cilësi të lartë duke konfirmuar forca kryesore lëvizëse e kulturës dhe artit shqiptar. Duke pasur parasysh vjetërsimin e materialeve origjinale, mirëmbajtjen e dobët në periudhën enveriste dhe rregulloret e reja të sigurisë, të gjithë (ose pothuajse) dëshiruan për një ristrukturim rrënjësor në përputhje me projektin e Berté-s. Iluzione.

Në vitin 2018, me justifikimin e festimeve në vitin 2020 të njëqindvjetorit të kryeqytetit të Tiranës, Rama dhe Erion Veliaj, kryetar bashkie, vendosën të zhbëjnë qendrën historike dhe plani filloi pikërisht nga prishja e «Teatrit Kombëtar». Në vend të tij u vendos që të ngrihet “fjongoja”, një pseudonim i lezetshëm për të pagëzuar një mastodon prej betoni të armuar: një strukturë masive prej katër kullash të projektuar nga studioja daneze Big dhe nënshkruar nga arkitekti Bjarke Ingels, i cili do të përfshijë qendra tregtare, apartamente, etj. hotele me një hapësirë të destinuar (një mirësi e tyre) për aktivitete teatrale. Kostot janë vlerësuar me 30 milionë euro, një sasi shumë e madhe parash sipas standardeve shqiptare.

Ky lajm bëri që Tirana u ngrit kundër kryeministrit dhe kryebashkiakut, të shënjestruar si regjisorët e një spekulimi gjigand ndërtimi. Në mbrojtje të kompleksit, u vendosën menjëherë artistët dhe intelektualët që i përkisnin “Aleancës për mbrojtjen e teatrit”, duke e okupuar atë që nga korriku i kaluar. Për t’i mbështetur ata, zbritën në terren Lulzim Basha, drejtuesi i Partisë Demokratike, dhe znj. Kryemadhi, nga ana e saj e mbështetur nga bashkëshorti i saj, presidenti i vendit i cili e çoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese: një veprim i fortë, por i kotë, pasi Gjykata prej kohësh është ngrirë për emërimin e munguar të 5 gjyqtarëve nga 9 të parashikuar. Confindustria Albania, organizmi që përfaqësojnë ndërmarrjet italiane në vend, është, gjithashtu, kundër shembjes. Presidenti i saj Sergio Fontana komentoi me hidhërim: «Është sikur për ndërtimin e një teatri më të bollshëm dhe të rehatshëm të vendosej që të rrënohej Arena e Veronës apo Koloseu. Një teatër i ri mund të ndërtohej në një zonë tjetër pa prishur një shembull të jashtëzakonshëm të arkitekturës italiane». Ambasadori italian Alberto Cutillo ishte më i kujdesshëm (ose shumë i vakët): “Unë mendoj se në një vend demokratik këto zgjedhje duhet të ndahen sa më shumë që të jetë e mundur, sepse pasi të merren, nuk është e mundur të kthehesh pas”. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Nga ana e Institutit Kulturor Italian, heshtje absolute.

Reagimet e Evropës janë shumë më të ashpra. Delegacioni i BE në Tiranë shprehu kundërshtimin e tij ndaj mënyrave dhe kohës dhe Presidenti i PPE Donald Tusk dënoi haptas prishjen, një veprim “i cili shkon kundër vlerave europiane si mbrojtja e trashëgimisë kulturore, shteti i së drejtës dhe dialogu transparent”. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman Peter Zingraf shtoi: “Rënia e Teatrit Kombëtar në agim, në formën që kemi parë, është e vështirë të kuptohet”. Denoncime dhe ftohtësi që do të reflektohen në mënyrë të pashmangshme në negociatat në zhvillim për pranimin e Shqipërisë në Union. Një rrugë e trazuar që është komplikuar nga dispozitat e fundit të Ramës, mes të tjerëve ligjit vdekjeprurës “kundër shpifjes” miratuar dhjetorin e kaluar, një sërë rregullash për të kontrolluar informacionin përmes një “Autoriteti të Mediave Audiovizive” sulmues, i gjithi i emëruar nga qeveria. Brenda 72 orëve, në diskrecionin absolut të Agjencisë, çdo lajm i pretenduar shpifës i botuar do të çojë në gjoba shumë të larta për gazetarin dhe botuesin e tij. Përveç kësaj, është e detyrueshme të paguhet gjoba për të qenë në gjendje që ajo të apelohet në gjykatë. Për shëndetin e lirisë dhe mendimit të shtypit.