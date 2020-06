Balluku: Transporti Publik të fillojë menjëherë nga puna duke respektuar rregullat e COVID-19

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku tha sot se pas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë, transporti publik mund të fillojë menjëherë nga puna, sipas protokolleve të miratuara dhe të bëra tashmë publike për koronavirusin.

Deklaratat e plota të ministres Belinda Balluku dhe drejtorit të DPSHTRR, Blendi Gonxhja:

Ministrja, Belinda Balluku

Ministrja e Shëndetësisë, kolegia ime Ogerta, ka njoftuar se tashmë transporti publik mund të fillojë të operojë, pasi ka rënë me vendim të Komisionit Teknik të Ekspertëve ndalimi i këtij shërbimi. Sigurisht ky shërbim ishte i ndaluar për shkak të kushteve parandaluese për përhapjen e pandemisë. Nga momenti që ekspertët thonë se tashmë mund të nisë ky shërbim, por besoj që dhe ekspertët janë nxitur nga kërkesa e lartë e të gjithë qytetarëve, të cilët tashmë kanë nisur të paraqiten në qendrat e punës, apo të çojnë fëmijët nëpër kopshte dhe çerdhe, kështu detyrimisht është dashur që ky transport të fillojë dhe të operojë.

Kemi pasur kërkesa të ndryshe nga Shoqatat e Transportit, pasi është e vërtetë që pas disa muajsh të bllokuar dhe pa operime, impakti financiar në kompanitë e tyre ka qenë i rëndë dhe ne jemi konsultuar dhe jemi munduar, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe sigurisht me Ministrin Ahmetaj, i cili ka përgjegjësinë e të gjithë paketave të rimëkëmbjes, të gjejmë incentiva të cilat do të mbështesin sektorin për tu rihapur.

E kemi thënë që një nga vendimet, të cilat janë marrë është njohja e 100%, nga 43% që ishte deri para pak ditësh, e shpenzimeve për konsumin e naftës nga kompanitë e transportit të udhëtarëve publike. Ne gjithashtu kemi kërkuar dhe kemi dërguar pranë Ministrit të Rimëkëmbjes listën e të gjithë punonjësve të këtyre kompanive, për të cilët ne si ministri kemi kërkuar që duhen mbështetur me pagën mbështetëse, që u është dhënë edhe bizneseve të tjera, apo edhe punonjësve të tjerë të ndërmarrjeve të ndryshme deri më sot.

Një nga pikat e tjera që kemi kërkuar është edhe mbështetja e pushtetit vendor në këtë paketë incentivimesh, që është përjashtimi nga taksat vjetore të pushtetit lokal deri në 31 dhjetor të 2020-ës.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë patjetër mbështet dhe është detyrë e jona në fushën e përgjegjësisë, që të mundohemi të akomodojmë këto kërkesa, sigurisht sipas mundësive edhe të bashkive, apo edhe të paketave mbështetëse që Qeveria Shqiptare tashmë ka akorduar, për kalimin e kësaj faze kaq të vështirë financiare për shumë kompani edhe shumë shërbime. Megjithatë duhet kuptuar, që kjo është një situatë e vështirë për të gjitha palët dhe ne duhet ta kalojmë së bashku këtë, përmes një dialogu dhe përmes mirëkuptimit.

Gjithashtu ne po punojmë, në kontakt edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit, që duke filluar nga nesër, datë 24 qershor, të gjitha linjat e transportit, ato ndërqytetase, të cilat i përkasin si fushë përgjegjësie Ministrisë së Infrastrukturës, por besoj të njëjtën gjë do bëjnë edhe bashkitë, të fillojnë dhe të operojnë. Por duam edhe një herë të themi, atë që kolegia ime Manastirliu e ka thënë dhe nënvizuar se duhet të respektohen protokollet, të cilat ne tashmë i kemi bërë publike.