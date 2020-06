Del foto/ I shtrirë në krevat, dalin pamjet nga klinika private ku mjekohej ekzekutori i biznesmenëve në Laç

Gazeta Shqiptare ka siguruar foton e Eduart Lamajt, autorit kryesor të dyshuar të vrasjes së dyfishtë në Laç. Ai gjendet i shtrirë në krevat duke marrë oksigjen në një klinikë private në Qytetin Studenti, ku edhe shkoi për të mjekuar këmbën pasi kishte marrë një plumb.

Nga sa bëhet e ditur, ai ishte paraqitur në këtë klinikë, stafi mjekësor nuk kishte raportuar ngjarjen në fjalë në polici, duke sjellë edhe arrestimin e dy mjekëve, Besim Lama dhe Viktor Marku. Uniformat blu pas informacioneve ushtruan kontroll në këtë subjekt privat ku u konstatua se Lamaj kishte një plagë e shkaktuar 20 ditë më parë, që korrespondon me vrasjen e dy biznesmenëve Paulin Gjergji Marku si dhe shokun e tij Bujar Lika (Hasani).

Lamaj iu dha atyre fillimisht identitet të rremë që i përkiste një të riu në Laç, por më pas është arrestuar nga Policia.

Ndërkaq, para grupit hetimor, i arrestuari kryesor për vrasjen e dyfishtë në Laç, Eduard Lamaj ka deklaruar se nuk kishte ndërmend të kryente krimin.“Nuk vajta për t’i vrarë. Shkova për t’i shkatërruar hotelin, për shkak të një borxhi që më kishte pronari i tij. U këndërpërgjigja me armë pasi ata nisën të qëllonin dhe mendova se do më vrisnin.” është kjo alibia e ngritur prej të arrestuarit Lamaj. Sakaq për grupin hetimor, alibia e Eduard Lamajt për vrasjen e dyfishtë mbrëmjen e 30 majit në Laç, nuk qëndron. Organi i akuzës ka dyshime të forta për se autorët kanë vepruar në formën e një grupi të strukturuar kriminal që ka shkuar me qëllim për të kryer vrasje. Nisur kjo edhe nga veshja që përdornin autorët.

Nga ngjarja e 30 majit mbetën të vrarë biznesmenët Bujar Lika Hasani dhe Paulin Gjergji Marku, ky i fundit ndërroi jetë në spitalin e Traumës, si pasojë e plagëve të marra. 4 autorët të veshur si policë u futën në hollin e hotelit dhe ekzekutuan dy biznesmenët.