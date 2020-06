E rëndë në Durrës/I kërkuan bukë, dy të rinj dhunojnë shitësen dhe e lenë pa ndjenja (Video)

Bore Uka, një shtetase me banim në zonën e Plazhit të Durrësit, tregon se si u përball me agresionin e dy të rinjve në dyqanin e saj në 7 Prill të këtij viti, në kohën kur vendi ishte në karantinë të detyruar.

Rreth orës 23:00 të mbrëmjes, dy të rinj, 15 dhe 30-vjeç, të cilët ajo i njihte, i kërkojnë diçka për të ngrënë dhe ajo hap dyqanin për t’u shërbyer.

Në këtë kohë, M.S. dhe shoku i tij, D.E. e kapin nga fyti, i mbyllin gojën dhe e qëllojnë me grushte e gërshërë, duke e lënë pa ndjenja e duke i grabitur bizhutë, paratë e xhiros dhe telefonin.

Bore Uka: …Ai ka ardhur nga pas meje dhe ma ka ngjitur këtu, më ka vënë dorën tek maska dhe më ka zënë frymën. U kacafyta me të, i hoqa dorën që më kishte zënë frymën dhe pastaj më ka kërcit grushti në gjoks. Këtu më ka rrëzuar përtokë. Me atë gërshërën më ka gjuajt ai i vogli, në bark, në gjoks, më ka prerë me gërshërë në mjekër. Në këto momente i thashë jetës lamtumirë, kaq e kisha. Përveç sulmit që më kanë bërë mua, ata më vodhën të gjitha sendet me vlerë. Varësen që kushtonte 1,5 milionë lekë, byzylykë, orë, telefon, unaza, vëthë, 250 mijë lekë që kisha në xhep dhe u larguan…Unë kam mbet pa ndjenja, kam vdekur. Asnjë njeri nuk më ndihmoi. Pas gjysmë ore më ka ardhur jetë për së dyti. U ngrita vetë, e gjakosur ashtu dhe njoftova vajzën. Ajo telefonoi policinë, më kanë marrë me ambulancë, më kanë çu në Durrës. Në Spitalin e Durrësit maksimumi gjysmë ore sa më kanë bërë skanerin, kanë thënë kjo nuk është për shpëtim. Direkt me kanë dërguar në Tiranë, (Spitali i Traumës) ku kam qëndruar 6 ditë… Vuaj edhe nga diabeti që më shkon 500 edhe nga zemra. Kjo që ndodhi ishte një goditje fatale për mua. Sot pas dy muajsh kam shumë shqetësime. Kam tek dhëmbët, tek kockat e nofullave. Kam dëmtime të gjoksit, shumë të rënda. Kam fryrjen e barkut, nuk e kam pasur kurrë, e ndjej shumë dhimbje. Përveç dëmtimeve fizike më ka lënë edhe me trauma. Kam frikë, po të trokasë ndonjë gjë kam shumë frikë. Kur vjen ndonjë klient e shikoj me dyshim. Policia ka ardhur dhe ka pa kamerat e sigurisë. Dy djemtë po atë natë kishin tentuar të vidhnin edhe diku tjetër, atje kishte rënë sinjali dhe ishin larguar me shpejtësi dhe atëherë kanë ardhur tek unë se i njihja. Policia ka shkuar tek shtëpia e atyre dhe ka dalë babai i tij, i cili u tha se kishte urdhër mbrojtjeje nga ky çuni sepse i rrihte.

Pavarësisht, se njoftoi autoritetet, Bore tregon se deri me sot nuk është thirrur nga policia për të dhënë dëshminë e saj. Ndërsa ajo ka mësuar se pas 10 ditësh dy të rinjtë janë arrestuar nga policia kufitare e Maqedonisë, ku kishin mbërritur me biçikleta.

Bore Uka kërkon ndihmë dhe drejtësi, për të zgjuar institucionet, pasi siç thotë ajo, ato flenë për rastin e saj.

Për këtë problematikë, gazetarja e “Stop” komunikoi me shefin e Stacionit të Policisë Durrës Plazh.

Shefi: Me këtë rastin kemi bërë të gjithë procedurat, që i takon një polici, që është polic i Policisë së Shtetit.

Gazetarja: Që do të thotë…

Shefi: Që nga momentet e para, u dokumentu si ngjarje, u shpallën në kërkim. Pas 2-3 ditësh u arrestuan, iu sekuestrua shumica e provave materiale.

Bore Uka: për 10 ditë (u arrestua).

Shefi: Pas 2-3 ditësh u arrestuan.

Gazetarja: Unë kam informacion që i kapi policia kufitare e Maqedonisë.

Shefi: I kapi e Maqedonisë. Në rregull, se lëvizën ato.

Gazetarja: Po si kanë lëvizur, kjo është pyetja ime?

Shefi: Ato kanë lëviz me biçikleta. Kaq!

Gazetarja: Në kohë pandemie?

Shefi: Ato i gjejnë të gjitha format e veta. Në oraret e përshtatshme, kur ka qenë orari i lëvizjeve.

Gazetarja: Kanë ecur në fashën e lëvizjeve ata…

Shefi: E kanë shfrytëzuar.

Gazetarja: Unë nuk po e vë përgjegjësinë tek policia e Durrësit, sepse ata paskan kaluar në fasha orare, ju nuk paskeni pasur faj, pastaj nëse do u hyja përgjegjësive, e la Durrësi, mund ta bllokonte policia e Kavajës, Elbasani…shpejt e shpejt me biçikleta…

Shefi: Po mirë pra mirë kanë kaluar në Vorë e kanë fjetur nëpër qoshe. Në Tiranë…

Gazetarja: Po, pastaj pas Tiranës në Elbasan, Librazhd, Përrenjas, Pogradec, pastaj kanë kapur Maqedonia. Bravo Maqedonia.

Shefi: Nuk e di, ku do me dal me këtë punë! Unë them, që Policia e Shtetit, për rastin konkret ka bërë gjënë…

Gazetarja: Varg, duket puna… Çfarë është bërë me këtë çështje, keni informacion?

Shefi: Ne pasi i referojmë materialet në Prokurori, detyrat i lë prokurori.

Gazetarja: Kush është caktuar prokuror?

Shefi: Prokurori? E filluam me Sokol Nishanin, ka mundësi, që mund të jetë Iliri.

Gazetarja iu drejtua edhe këtij të fundit dhe Ilir Turja u shpreh se çështja është drejt përfundimit e në pak ditë do të ketë vendim për agresorët e zonjës. Prokurori mundësoi edhe një takim me viktimën e dhunës, Bore Uka dhe e njohu këtë të fundit me të drejtat e saj dhe gjithçka mund të bëjë për hapjen e një gjyqi civil për dëmshpërblim.

Gazetarja: Përshëndetje zoti Turja, si jeni?

Prokurori Ilir Turja: Mirë, faleminderit!

Gazetarja: Unë jam Odeta, jam gazetare nga emisioni “Stop”.

Prokurori Ilir Turja: Odetë, si keni qenë ju? Mirë?

Gazetarja: Çfarë është bërë me atë rast, se kam informacione se jeni ju prokurori i çështjes?

Prokurori Ilir Turja: Po unë jam. Çështja është në përfundim.

Gazetarja: Kur del me vendim?

Prokurori Ilir Turja: Brenda javës, ose të hënën. Thuaji zonjës, që në cilësinë e viktimës, ajo ka një sërë të drejtash, që ia njeh ligji. Ke të drejtë të ngresh padi civile, të kërkosh dëmin, që të është shkaktuar e të gjitha këto.

Pas komunikimit me prokurorin e çështjes, i jemi drejtuar prokurorisë, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, që zonja Bore Uka të njihet me të drejtat e saj.

Bore Uka: Prokurori më tha se të hënën do të dalin me një vendim për rastin tim. Më dha këtë letrën…

Gazetarja: Dhe në fakt këtu janë të drejtat e viktimës. Janë rreth 11 të drejta, por që për arsye etike dhe hetimore nuk do t’i lexojmë. Zonja Bore do të njihet me të gjitha të drejtat e saj dhe më këtë letër ajo ka të drejtë të hapë gjyq civil.

Bore Uka: Shumë faleminderit nga emisioni “Stop”, shpresoj që drejtësia do të vendoset në vend. /tvklan.al