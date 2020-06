Intervista/ Studimet në Itali, ambasada hap fazën e parë të pararegjistrimeve

Voltiza Duro – Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në një nga programet e studimit në ciklin e parë apo të dytë në universitetet italiane, tashmë mund të informohen në lidhje me procedurën. Ambasada Italiane ka çelur zyrtarisht fazën e parë të studimeve, që konsiston në paraqitjen e kërkesës për para-regjistrim nga ana e aplikantëve. Në një intervistë për Gazeta Shqiptare, drejtuesja e patronatit INAS Albania, Beskida Aliaj sqaron se këtë vit, aplikimet do të kryhen online, për shkak të gjendjes së pandemisë COVID-19. Aliaj shton se afati i fundit i aplikimeve është 30 nëntori i këtij viti. Drejtuesja e INAS Albania bën me dije se studentët që dëshirojnë të regjistrohen “në degët me hyrje të programuar” (për degët Mjekësi e Kirurgji, Mjekësi e Kirurgji në anglisht (për universitetet që e parashikojnë), Dentist dhe Proteza Dentare, Mjekësi Veterinare, Arkitekturë, Profesione Shëndetësore, Shkencat e Edukimit Fillor) – duhet të regjistrohen për të dhënë provimin e pranimit, në faqen www.universitaly.it

A kanë nisur aplikimet për pararegjistrimet në universitetet italiane për studentët shqiptarë për vitin akademik 2020-2021?

Ambasada italiane ka hapur procedurat për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të studiojnë në Itali. Këto procedura janë në varësi të vendimeve, aktuale dhe të ardhme për emergjencën, të qeverisë italiane dhe të Bashkimit Europian, në lidhje me parandalimin dhe kontrollin e epidemisë së virusit COVID-19 dhe mund të parashikojnë, nëse do të jetë e nevojshme, zhvillimin e veprimtarive mësimore në distancë të paktën për të gjithë vitin 2020.

Ku do të kryhet regjistrimi për kurset e Nivelit I dhe Nivelit II?

Studentët që dëshirojnë të regjistrohen në kurset e Nivelit I dhe Nivelit II, duhet të nisin procedurën e pararegjistrimit përmes portalit UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it/index.php/

registration/firststep) në mënyrë që të plotësojnë “kërkesën e pararegjistrimit” online. Fazat e mëtejshme të pararegjistrimit do të plotësohen pranë kësaj ambasade me qëllim marrjen e vizës për studime universitare.

Si duhet të veprojnë studentët që dëshirojnë të regjistrohen në degët e njohura me hyrje të programuar?

Studentët që dëshirojnë të regjistrohen “në degët me hyrje të programuar” (për degët Mjekësi e Kirurgji, Mjekësi e Kirurgji në anglisht (për universitetet që e parashikojnë), Dentist dhe Proteza Dentare, Mjekësi Veterinare, Arkitekturë, Profesione Shëndetësore, Shkencat e Edukimit Fillor) – duhet të regjistrohen për të dhënë provimin e pranimit, në faqen www.universitaly.it. Ndërkohë procedurat e pararegjistrimit për kurset e organizuara nga institucionet e formimit artistik e muzikor – AFAM (konservatoret e akademitë e arteve) duhet të bëhet drejtpërdrejt pranë Përfaqësive diplomatike-konsullore.

Për cilët studentë vlen pararegjistrimi në universitetet italiane?

Këto informacione janë të vlefshme vetëm për juridiksionin e Zyrës Konsullore të Ambasadës Italiane në Tiranë, pra për ata me vendbanim në qytetet e mëposhtme: Malësi e Madhe, Shkodër, Lezhë, Tropojë, Pukë, Mirditë, Has, Kukës, Dibër, Tiranë, Durrës, Kavajë, Peqin, Elbasan, Gramsh, Librazhd, Bulqizë, Mat, Krujë, Kurbin, Pogradec, Korçë, Devoll dhe Kolonjë. Për mënyrat, skadencat e procedurës së pararegjistrimit dhe zgjedhjes së degës, duhet të konsultoheni në faqet përkatëse të internetit. Veç kësaj, bëhet me dije se Shoqata Uni-Italia, në marrëveshje me CRUI (Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Italiane), ka bërë të mundur, si mjet plotësues, një “faqe” të posaçme. Për të parë listën e kurseve që ofrohen nga universitetet, si dhe numrin e vendeve të rezervuara për studentët e huaj, informohuni në linkun e mëposhtëm: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2020/. Ndërsa për të parë listën e kurseve që ofrohen nga institucionet e Formimit Artistik dhe Muzikor, si dhe numrin e vendeve të rezervuara për studentët e huaj, informohuni në linkun https://afam.miur.it/studentistranieri/.

Kur do të mund të merret viza e hyrjes për studimet universitare në Itali?

Për studentët e regjistruar rregullisht dhe të cilëve u është bërë vlerësimi i kërkesës së pararegjistrimit nga ana e institucionit të arsimit të lartë, nëpërmjet portalit UNIVERSITALY, kjo ambasadë, mbasi të kryejë verifikimet e veta, do t’u lëshojë vizën e hyrjes për Studime Universitare. Procedurat e lëshimit të këtyre vizave duhen përmbyllur, në rast se nuk ka udhëzime të mëtejshme të ndryshme, brenda datës 30 nëntor 2020, për t’u mundësuar studentëve të huaj regjistrimin përfundimtar dhe pagesën e taksave universitare. Vendimi për lëshimin e vizës për qëllime studimi është juridiksion ekskluziv i misionit diplomatik konsullor. Dokumentacioni i prodhuar nga institucionet e arsimit të lartë që u referohen kandidatëve në procesin e aplikimit për vizë do të konsiderohet një mbështetje për procedurat e vlerësimit të Misioneve diplomatike por jo

automatikisht nënkuptohet lëshimi i vizës.

Sa vlerë ka vlerësimi i kualifikimeve të huaja për pranimet në universitetet italiane?

Vlerësimi i kualifikimeve të huaja të paraqitura për regjistrim në kurset e studimit të arsimit të lartë italian është ai juridiksion ekskluziv i institucioneve të arsimit të lartë, siç përcaktohet nga Art. 2 i ligjit 148/2002. Dokumentacioni i prodhuar nga Misionet diplomatike italiane nuk ndikon në vendimet autonome të vlerësimit të individit nga institucionet arsimore të arsimit të lartë në lidhje me kualifikimet e huaja për pranimin në programet e studimit. Ndërkohë procedura administrative e vendosur për lëshimin dhe rinovimin e lejeve të qëndrimit është juridiksion i Ministrisë së Brendshme dhe rregullohet me Ligjin e Konsoliduar të dispozitave në lidhje me rregulloret dhe normat e imigracionit trajtimi i të huajve (Dekreti Legjislativ nr. 286, datë 25 korrik 1998), nga Rregullat relative të zbatimit (Republika Dekreti Presidencial n. 394 të 31 gushtit 1999) dhe Ligjit nr. 68, datë 28 maj 2007, në lidhje me rregulloret në lidhje me qëndrime afatshkurtra të të huajve për vizita, biznes, turizëm dhe studim.

Cila është ndihmesa që iu ofrohet aplikantëve nga patronati INAS CILS Albania?

Patronati INAS CISL ALBANIA, jep të gjithë konsulencën e nevojshme, që nga fillimi i procedurave dhe deri në mbylljen e tyre për të gjithë studentët që paraqiten pranë zyrave tona. Edhe mbas fitimit të së drejtës për studime në Itali, INAS ALBANIA, ndihmon studentët shqiptarë, nëpërmjet strukturave që ka në të gjithë Italinë, deri në akomodimin e plotë të tyre si edhe në plotësimin e dokumenteve për leje qëndrimin italian nga zyrat e Patronato Inas Cisl që ndodhen të shpërndara në të gjithë Italinë. Numri i telefonit është 0683448188, ndërsa adresa në rrugën Andon Zako Cajupi,Pll.7, mbrapa shkollës Edith Durham, ish-Blloku, Tiranë.