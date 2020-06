Transporti publik refuzon të fillojë punën: Nuk nisim pa u plotësuar kushtet

Teksa u vendos hapja e transportit ndërqytetas por dhe linjave urbane, Shoqata e Transportit refuzon të nisë punën pa u plotësuar më parë kushtet e vendosur prej tyre.

“Bazuar në fjalimin e fundit të Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale po Ju bëjmë me dije se Unioni i Operatoreve të Transportit Publik nuk mundet të rifilloi shërbimin për sa kohë nuk është plotësuar asnjë nga pikat e kërkuara.

Me anë të kësaj deklarate përgënjështrojmë Ministren e Shëndetsisë, e cila tha: “Hiqen kufizimet për transportin publik”.

Për sa kohë është në fuqi Urdhri i Ministres së Energjisë dhe Infrastrukturës Nr.169 dt.5/6/2020 operatorët e transportit publik nuk e kanë të mundur të përballojnë kostot e respektimit të këtij protokolli, si finaciare ashtu edhe ligjore.” thuhet në deklaratën shpërndarë mediave.

Ndërkohë më herët në një komunikim me ‘Neës24’ kreu i shoqatës së Transportit, Eneo Sulejmanaj pohoi se zbatimi i 13 pikave të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë do t’i çonte ata drejt falimentit.

Sipas tij, ata janë të gatshëm që të nisin punën, vetëm nëse ndryshon ky protokoll, pasi do punohet me kapacitet të përgjysmuar për shkak të kushteve sa i takon situatës me COVID-19. Po ashtu ai ka paralajmëruar edhe protesta, edhe pse nuk lejohen në këtë kohë pandemie.