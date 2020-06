E rëndë në Gjirokastër/ I sëmuri konfliktohet me familjarët, plagos rëndë policin që shkoi në vendngjarje

Nje ngjarje e rende ka ndodhur ne Gjirokaster. Nje person qe dyshohet te kete probleme mendore eshte konfliktuar me familjaret e tij duke i kercenuar me thike. Familjaret kane njoftuar policine e cila ka nderhyre per te neutralizuar agresorin por ky i fundit ka plagosur nje polic me thike ne gjoks. Polici ndodhet ne spital ne reanimacion