Fabrika e përpunimit të mishit ‘vatër’ infeksioni në Gjermani, izolohen rreth 100 mijë gjermanë

Qytetarët në Gütersloh do t’i nënshtrohet një bllokimi të ri deri në fund të qershorit pas një shpërthimi të Covid-19 në një fabrikë të përpunimit të mishit, njoftoi kryeministri i landit të Renanisë-Veriore-Vestfalisë, Armin Laschet.

Masat e rrepta janë një përpjekje për ta frenuar shpërthimin e ri të virusit, që e pati fillesën në një fabrikë të përpunimit të mishit të sipërmarrësit Tönnies.

“Rregullat e reja janë të krahasueshme me ato që pamë [në të gjithë vendin] në mars,” tha kryeministri i landit Armin Lasche. Ai shtoi se afro 100000 banorë të rrethit Gütersloh mund të testohen falas për virusin Corona.

Laschet e përshkroi shpërthimin në Gütersloh si “shfaqja më e madhe e infeksionit” brenda Gjermanisë; më shumë se 1.500 punëtorë në fabrikën e përpunimit të mishit Tönnes kanë rezultuar të infektuar me virusin.

Në Gütersloh do të anulohen aktivitetet kulturore dhe do të mbyllen sërish palestrat, kinematë dhe baret. 7.000 punëtorët e Tönnies do të shkojnë në karantinë në shtëpi.