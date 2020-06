Meta poston poezi në Twitter, Yuri Kim i lë komentin epik

Nëpërmjet Twitter, Presidenti i Republikës ka sjellë pasazhe nga poezia e Henry Longfellow, të cilin e cilëson si një prej poetëve të tij më të dashur. E ndërsa Meta e citon Henry Longfelloë kur përshkruan hyrjen fitimtare të Gjergj Kastriot Skënderbeut në Krujë, Yuri Kim i ka komentuar duke uruar që miqësia mes Shqipërisë dhe SHBA jetoftë mijëra vite.STATUSI I METËS

Poeti amerikan, shumë i dashur për mua, Henry Longfelloë, përshkruan hyrjen fitimtare të Gjergj Kastriot Skënderbeut në Krujë me këto vargje: “The city Croia called, The city moated and walled, The city where he was born, – And above it the morning star”.

KOMENTI I AMBASADORES KIM

Qëndoftë Kruja për një mijë vjet! Qëndroftë Flamuri i Shteteve të Bashkuara dhe Flamuri i Shqipërisë, miqësia mes tyre qoftë edhe më gjatë!