E godet rrufeja teksa po ruante bagëtinë, ndërron jetë 37-vjeçari në Dropull

Një 37- vjeçar me inicialet B.K, ka ndërruar jetë në Dropull pasi është goditur nga rrufeja. Burimet bëjnë me dije se 37-vjeçari ishte me bagëti kur u godit nga vetëtima.

Stuhia ka zgjatur vetëm disa minuta ndërsa është shoqëruar dhe me vetëtima.