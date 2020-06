Lista/ Ja cilat vende do lejohen të futen në BE pas datës 1 korrik, ndër to edhe Shqipëria

Në një mbledhje të ditës së sotme në Bruksel, zyrtarët e BE- së kanë diskutuar se cilat vende do të lëvizin lirshëm pas datës 1 korrik duke qenë se në këtë datë është vendosur që do të hapen kufijtë e jashtëm.

Po ashtu, ata kanë diskutuar se cilat vende duhet të lihen jashtë duke marrë parasysh situatën koronavirusit. Sipas mediave të huaja është bërë me dije se SHBA, Rusia dhe Brazili nuk do të lejohen të udhëtojnë në BE. Ndërkohë diplomatët janë shprehur se ende nuk është e sigurtë 100% nëse kufijtë do të happen më 1 korrik.

Më poshtë, është lista paraprake e vendeve që do të lejohen ku ndër to është edhe Shqipëria.

Vatikani

Monako

Mali i Zi

Andorra

Serbia

Bosnja dhe Hercegovina

Ukraina

Shqipëria

Turqia

Kosova

Republika Popullore Demokratike e Koresë

Turkmenistan

Vietnami

Kina

Tajlanda

Myanmari

Mongolia

Japonia

Korea e Jugut

Gjeorgjia

Butani

Libani

Indonezia

Uzbekistani

India

Taxhikistani

Kazahstani

Palau

Zelanda e Re

Australia

Dominica

Bahamas

Shën Lucia

Uruguai

Xhamaika

Kuba

Guyana

Paraguaj

Venezuela

Nikaragua

Kosta Rika

Kanada

Angola

Tunizia

Namibia

Uganda

Mozambiku

Mauritiusi

Zambia

Rëanda

Etiopia

Maroku

Algjeria

Egjipti