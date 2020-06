Aktakuza ndaj Thaçit/ Erl Murati: Me gjasë do të japë dorëheqjen si President

Gazetari Erl Murati i ftuar në rubrikën ‘’Opinion’’ në News24 është shprehur se Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi do të japë dorëheqjen nga posti.

Murati shprehet se inkriminimi i Hashim Thaçit nuk godet vetëm atë, por edhe Kosovën, edhe dialogun, por edhe vetë Presidentin e SHBA Donald Trump pasi kanë vepruar lobe amerikane, eurpiane ose jashtë Europës që nuk e duan pajtimin Kosovë- Sebri.

”Inkriminimi i Hashim Thaçit e prek Kosovën. E vendos në pozitë të pafavorshme. Në Shtëpinë e Bardhë do të takoheshin dy liderë të vendeve. Dhe Kosova është në një pozitë të pafavorshme pasi kryenegociatori i saj akuzohet për krime ndaj civilëve. E shoh këtë të pashkëputur me një seri procesesh gjatë muajve të fundit. Në qershor të vitit të kaluar pamë si prokurori ngriti aktakuzë ndaj Haradinajt. Me gjasë edhe Hashim Thaçi do të japë dorëheqjen nga President. Ka një prapaskenë. Që liderët e Kosovës japin dorëheqje, kanë qenë të paragjykuar për 20 vite. Fakti që dy figurat kryesore të shtetit të Kosovës, akuzohen në një moment.

Produkt i lobeve dhe faktorëve që nuk e duan pajtimin Kosovë- Serbi. Nuk është çudi që me këtë lëvizje të jetë synuar edhe goditja e Trump. Ka faktorë brenda amerikanë, europianë ndoshta dhe lobe jashtë Europës. Por besoj që me goditjen e Hashim Thaçit, është synuar të goditet Kosova, dialogu dhe vetë Trump.”- tha Murati.