Maqedonia e Veriut regjistroi 3 viktima dhe 163 raste të reja me COVID-19, ku 70 prej tyre kanë qenë në Shkup.

Në spitalin pranë Klinikës Infektive aktualisht nuk ka asnjë pacient të shtruar.

Ndërsa mësohet se janë 3284 raste aktive me koronavirus. Numri i përgjithshëm i rasteve me COVID-19 arriti në 5 758. Kujtojmë se deri me tani 268 persona kanë humbur jetën.