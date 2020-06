Delvinë/ Bariu qëllon 21- vjeçarin me çifte në këmbë

Një sherr mes shokësh ka çuar në plagosjen me armë zjarri të një 21-vjeçari në fshatin Rusan të Delvinës.

Gazetarja Shpresa Dine raporton se shokët ishin barinj dhe në vendin e quajtur ‘Katalat’ janë përleshur me grindur me njëri- tjetrin. Një nga personat ka marrë çiften dhe e ka qëlluar shokun tjetër me inicialet L.K, 21 vjeç, duke e plagosur në këmbë.

Policia ndërkohë informon se sherri ka ndodhur për çështje kullotash.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Delvinë, Informacion paraprak

Në spitalin e Delvinës ka shkuar i dëmtuar në këmbë me armë gjahu shtetasi L.K., 21 vjeç, banues në fshatin Rusan, Delvinë, i cili është jashtë rrezikut për jetën.

Ngjarja ka ndodhur rreth 3 km larg Delvinës për çështje kullotash.

Polica ka identifikuar autorin dhe po punohet për kapjen dhe arrestimin e tij.