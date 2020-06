Moti sot do të jetë i alternuar nga kthjellime dhe vranësira që do sjellin mot të kthjellët por herë pas here do të zëvendësohet nga reshje të izoluara, kryesisht në zonat malore.

Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë, ku do të variojnë: në zonat malore, nga 14ºC në 28ºC, në zonat e ulëta nga 20ºC në 34ºC dhe në zonat bregdetare nga 22°C në 35ºC.

Era do të fryejë në drejtim Veriperëndimor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 2 ballë.