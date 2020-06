Sara Hoxha dhe Dj Geek lënë të shkuarës pas, mbështesin këngën e re të Ledrit dhe Dafinës

“Aman”, bashkëpunimi i këngëtarëve të njohur Ledri Vula, Dafina Zeqiri e Lumi B, pritet të lançohet më 1 korrik. Treshja ndau me fansat një foto në ‘Instagram’ ku lajmëruan për detajet e klipit të ri.

Mirëpo, ajo që ra në sy ishin komentet e Sara Hoxhës dhe Dj Geek të cilët ishin të parët që mbështetën këngëtarët në projektin që pritet të vijë.

Pavarësisht se lidhja e Dafinës me Dj Geek ka përfunduar pak javë më parë, ai vazhdon t’i japë mbështetjen e tij maksimale këngëtares, dhe këtë e ka treguar herë pas here . Gjithashtu dhe Sara Hoxha duket se Sara nuk e ka aspak problem faktin që Ledri po sjell një këngë me ish-in e tij, Dafinën.