U mbyllën për shkak të COVID-19/ Kryeministri Conte: Shkollat do të rihapen më 14 shtator

Kryeministri italian, Giuseppe Conte gjatë një konference për shtyp lajmëroi se më 14 shtator të gjithë nxënësit do të rikthehen në shkolla, të cilat u mbyllën për shkak të përhapjes së COVID-19.

“Shkollat do të rihapen në këtë datë me një sërë masash, që supozohet të garantojnë distancimin shoqëror dhe sigurinë maksimale. Shkolla është në qendër të politikës së qeverisë. Qeveria ka punuar shumë me botën e arsimit në tërësi, për të përcaktuar udhëzime për rihapjen e shkollave.

Ne jemi më të përgatitur me udhëzimet, për t’u kthyer më të sigurt në shtator. Kemi vënë në dispozicion një miliard euro shtesë për investime të mëtejshme në shkolla, të cilat do të na lejojnë të kemi një shkollë më moderne, më të sigurt dhe gjithëpërfshirëse. Dhe në Fondin e Rimëkëmbjes; një kapitull i rëndësishëm do t’i kushtohet ndërhyrjeve në shkolla.

Mbyllja e shkollave ishte një zgjedhje shumë e dhimbshme dhe askush të mos mendojë se qeveria e pati të lehtë ta merrte. Ne duam klasa më pak të mbushura, nuk tolerojmë klasat e tejmbushura me nxënës”- tha Conte.