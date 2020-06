Zbardhet dëshmia e 26-vjeçares: Pritën ndaj Hekuran Billës e kam bërë për para

Detaje të tjera janë zbardhur nga ekzekutimi i biznesmenit Hekuran Billa, i cili u vra në 11 qershori në zonën e Komunës së Parisit, në Tiranë.

Gazetarja Dorjana Bezat ka siguruar dëshminë e Adiola Lakrës, e cila u arrestua nga Policia e Beratit, pasi akuzohet se ka qenë bashkëpunëtore në vrasjen e Billës, e cila ishte dhe e dashura e tij.

“Me Sebastiano Malin ka miqësi. Ai më kërkoi të njihesha me Hekuran Billën dhe të krijoja miqësi me të. Për këtë më ofroi para. Kam rreth 1 vit që shoqërohesha me Billën”, mësohet të jetë shprehur ajo.

Ajo ka pranuar krimin para hetuesve të çështjes, ndërsa theksoi se e kishte nxjerrë në pritë Hekuran Billën për para. Mes të tjerash e reja tregoi se ishte njohur me 40-vjeçarin para 1 viti. Po ashtu, hetuesit e çështjes thonë se 26-vjeçarja kishte njohje me familjen e Viktor Marku, autor kryesor i ngjarjes.

Policia ka dyshimet e saj se e reja njoftoi Sebastiano Malin për lëvizjet e Billës, ndërsa ky i fundit njoftoi dajën e tij Viktor Marku, i cili kreu dhe atentatin. Aktualisht policia është në kërkim të bashkëpunëtorit tjetër.