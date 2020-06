Horoskopi për ditën e sotme, 27 qershor 2020

Dashi

Disa persona të kësaj shenje ka gjasa të mos kenë durim të bisedojnë me një mik dhe të ndajnë biseda konfidenciale me të. Marrëdhëniet kalojnë përmes fazave të ndryshme, ndaj mund të jetë e nevojshme që të bëni pak pushim në këtë aspekt.

Demi

Mos humbisni besimin në intuitën tuaj. Mos hezitoni t’i bëni një surprizë partnerit/partneres suaj, edhe pse mund të mos jeni të sigurt në idenë tuaj. Sa i përket aspektit profesional, parashikohet një ditë e qetë.

Binjakët

Nëse do të tregoheni të qetë dhe do të mendoheni thellësisht lidhur me një çështje të caktuar, mund të shmangni një konflikt në familje. Nuk keni pse shpenzoni energji për një “luftë” të panevojshme.

Gaforrja

Respektoni planet që keni bërë për ditën e sotme. Puna juaj do të vlerësohet, pavarësisht se do të përballeni me një situatë shumë të vështirë. Mos e humbni kontrolli, ndërkohë që do të ndërmerrni një vendim shumë të rëndësishëm.

Luani

Fakti që ju ndiheni të fort lidhur rreth diçkaje nuk do të thotë që njësoj ndihen edhe miqtë e tuaj. Nëse do të komentoni për diçka, mos prisni që të tjerët patjetër ta mirëpresin atë. Mënyra më e mirë për të mësuar më shumë rreth personave që doni është t’i dëgjoni teksa japin argumentet e tyre.

Virgjëresha

Po ju ndodhin shumë gjëra njëkohësisht, por nuk do të keni kohë t’i trajtoni të gjitha. Është e nevojshme të kërkoni ndihmën e miqve apo kolegëve tuaj. Për çiftet e martuar parashikohet një ditë mjaft e këndshme.

Peshorja

Duhet të ndiheni të lirë dhe të veproni ashtu siç dëshironi. Duhet të bëni pak pushim nga axhenda juaj ditore. Qëndroni larg thashethemeve, pasi mund t’ju sjellin probleme.

Akrepi

Miqtë do t’ju bëjnë të lumtur sot. Shmangni personat që ju afrohen për t’ju kërkuar borxh. Me familjen do të shpenzoni më shumë kohë se zakonisht.

Shigjetari

Shmangia e disa personave të caktuar nuk do t’ju ndihmojë ta kaloni dramën që mund të jeni duke përjetuar aktualisht. Ka gjasa që disa persona të ndërhyjnë në jetën tuaj. Duhet të jeni më të sigurt në vendimet që merrni për jetën tuaj.

Bricjapi

Fillimet e reja janë gjithmonë të vështira. Nëse doni që jeta juaj të ndryshojë, përpiquni të reflektoni. Përpiquni të kuptoni çfarë vlen realisht dhe çfarë duhet fshirë nga përditshmeria juaj. Përparimi që keni bërë në karrierë është meritë e juaja dhe nuk duhet t’ia dini për nder askujt.

Ujori

Po tregoheni shumë posesivë për gjërat tuaja. Bëni kujdes, ky fiksim nuk do të ndikojë mirë në gjendjen tuaj shpirtërore. Mund t’ju shfaqen probleme në lidhje me një miqësi, për shkak të xhelozisë. Mos harroni, çdokush ka të drejtë të kalojë kohën me ata që ndihen mirë, prandaj mos u zemëroni nëse nuk ju zgjedhin ju.

Peshqit

Dikush që e keni për zemër ka nevojë t’i qëndroni afër për t’i ngritur humorin. Ju nuk duhet të merrni përsipër barrën e zgjidhjes së problemeve të tij, por thjesht ta dëgjoni. Kjo është gjithçka që i nevojitet. Kujdesuni që të relaksoheni pas pune, në mënyrë që të jeni në formë për fundjavën.